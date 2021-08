5 films en series die in week 34 op Netflix verschenen: eerste seizoen van Clickbait en Bob Ross-docu

Ook in week 34 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het eerste seizoen van Clickbait en naar de remake van de klassieker She’s All That: He’s All That.

Veel documentaires deze week, maar ook genoeg films en series uit het mystery-genre. Dat worden spannende avondjes, dus. In Open Your Eyes volg je een meisje met geheugenverlies dat haar geheugen weer terug wil krijgen. Niet alles is echter wat het lijkt. En in Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed kom je achter het ware verhaal van schilder Bob Ross. Metro schreef al eerder over die docu. Als je voorkeur uitgaat naar wat lichtere kost, staat He’s All That voor je klaar.

Nieuw op Netflix in week 34

1. Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed

Film

Genre: documentaire

Bob Ross lijkt misschien een ultra-vrolijke ietwat-hippie-achtige schilder, maar achter zijn imperium gaat meer schuil dan je denkt. Wij kennen hem van zijn happy little accidents tijdens het schilderen, toch is er ook een donkere kant. Uit de trailer zul je niet veel wijzer worden, want het enige dat je hoort is „ik heb dit verhaal al jarenlang willen vertellen”. De strijd om zijn imperium is even intrigerend als schokkend.

2. Untold: Caitlyn Jenner

Film

Genre: documentaire

Caitlyn Jenner, ouder van Kylie en Kendall Jenner, vertelt in de documentaire Untold haar verhaal. In de trailer benoemt ze dat ze altijd al met bepaalde problemen worstelde, maar dat ze zonder die problemen niet zou zijn waar ze nu is. Een aantal jaren geleden kwam Jenner namelijk uit de kast als transgender, daarvoor was ze topsporter. Hoe die twee dingen met elkaar te maken hebben, zie je in Untold: Caitlyn Jenner.

3. He’s All That

Film

Genre: romantische comedy

Twee documentaires later komen we aan bij wat lichtere kost: He’s All That. Als je een beetje van romcoms houdt, heb je de klassieker She’s All That vast en zeker gezien. Deze film lijkt daarop, maar dan precies omgedraaid. Een influencer die goed is in make-overs werdt dat ze een impopulaire klasgenoot kan omtoveren in de koning van het bal.

Nieuwe series op Netflix

4. Clickbait (eerste seizoen)

Serie

Genre: mystery/misdaad

Nu duiken we de mysteries in. In Clickbait wordt huisvader Nick gekidnapt, en in een oproep aan zijn kidnapper omschrijft zijn vrouw hem als „vriendelijk, liefhebbend en zachtaardig”. Maar is hij dat wel? Of gaat er achter zijn identiteit als lieve huisvader eigenlijk een monster met duistere geheimen schuil? Onze ‘zustertitel’ Manners schreef al dat het eerste seizoen van Clickbait ‘intens en intrigerend’ is.

5. Open Your Eyes (eerste seizoen)

Serie

Genre: mystery

De enige nieuwe titel in dit rijtje waar de personages geen Engels spreken. Open Your Eyes is namelijk een Poolse serie, waarin we een meisje met geheugenverlies volgen. Ze wil haar leven weer opbouwen in een geheugencentrum, maar ze wordt argwanend door de onconventionele behandeling. Is alles wel wat het lijkt?

