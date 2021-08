5 films en series die in week 31 op Netflix verschenen: Pray Away en meer

Ook in week 31 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het nieuwe seizoen van Rick and Morty, de heftige documentaire Pray Away en meer.

Deze week staan er vooral documentaires en animatiefilms op het Netflix-menu. Zo hebben we met Cocaine Cowboys en Shiny_Flakes niet één, maar twee documentaires over jonge mannen die de drugsindustrie veroveren. Daarnaast krijgen we met Pray Away een heftig kijkje in de wereld van homogenezing. Gelukkig valt er met het nieuwe seizoen van Rick and Morty en de familiefilm Vivo ook nog genoeg te lachen.

Nieuw op Netflix in week 31

1. Cocaine Cowboys: The Kings of Miami

Miniserie

Genre: documentaire

Als je fan bent van Narcos en andere series/documentaires over drugshandel, dan hebben we goed nieuws. Netflix heeft namelijk de documentaire Cocaine Cowboys: The Kings of Miami uitgebracht. Hierin volgen we het verhaal van twee vrienden die stoppen met hun middelbare school en vol de cocaïne induiken. Niet om hun neuzen te vullen, maar hun zakken. Dat gaat uitstekend en binnen korte tijd groeien deze twee jonge gasten uit tot de machtigste drugsbazen van Miami.

2. Rick and Morty (seizoen 5)

Serie

Genre: animatie / komedie

Rick and Morty behoort tot de meest populaire en vooral bizarre animatieseries van dit moment. Hierin volgen we een wetenschapper met een drankprobleem die regelmatig op interdimensionale avonturen gaat met zijn kleinzoon. Iedere aflevering is een achtbaanrit vol absurdistische en droge humor. Onlangs verscheen het vijfde seizoen van deze hitserie, en nu is deze nieuwe reeks afleveringen ook op Netflix te vinden.

3. Vivo

Film

Genre: animatie

Voor de beste animatiefilms moest je altijd bij Pixar zijn, maar met The Mitchells vs. The Machines heeft Netflix bewezen dat ook zij er verstand van hebben. Dat succes trekken ze nu door met Vivo. Een hartverwarmende feelgood-film over een kinkajoe genaamd Vivo. Hij gaat op een sensationele en muzikale reis om een liefdesbrief af te leveren voor een oude vriend. Onderweg wordt hij geholpen door de hyperactieve Gabi. Een echte stuiterbal, maar wel met het hart op de goede plek.

4. Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord

Film

Genre: documentaire

Vorige week vertelden we je over How To Sell Drugs Online (Fast). Een bizarre serie over een Duitse nerd die besluit om drugs te gaan verkopen via het internet. Wat als we je vertellen dat deze serie gebaseerd is op een waargebeurd verhaal? Het bewijs daarvan staat nu op Netflix. In de documentaire Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord zien we hoe Max S. een ongekend drugsimperium op wist te bouwen vanuit zijn slaapkamer.

5. Pray Away

Film

Genre: documentaire

Conversietherapie (beter bekend als homogenezing) is zonder twijfel één van de meest controversiële vormen van therapie. Hierbij wordt namelijk geprobeerd om iemands homoseksuele of biseksuele oriëntatie te veranderen in een heteroseksuele. Hoe ver dat kan gaan zien we in Pray Away. Een heftige documentaire waarin voormalig leiders en een slachtoffer van de homotherapiebeweging vertellen hoe schadelijk en rampzalige dit is voor het voortbestaan van de LHBTQI+-gemeenschap.

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.