5 films en series die in week 28 op Netflix verschenen: Suits en meer

Ook in week 28 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het laatste seizoen van Suits, het tweede seizoen van de coming of age-serie Never Have I Ever, nieuwe docu’s en meer.

We hebben er lang op moeten wachten, maar deze week verscheen het laatste seizoen van Suits op Netflix. Mocht je die al ergens anders gezien hebben, dan kun je ook aan de slag met het tweede seizoen van Never Have I Ever of met een nieuwe reeks vraagstukken in het derde seizoen van Explained. Liever iets nieuws? Kijk dan hoe gewone mensen wegkomen met bizarre overvallen in de documentaireserie Heist of ga voor het meest klassieke horrorverhaal in de Netflix Original A Classic Horror Story.

Nieuw op Netflix in week 28

1. Suits (seizoen 9)

Serie

Genre: drama

Aan al het goede komt een einde. Zo ook aan de langlopende en zeer populaire serie Suits. In Amerika is het negende seizoen al op televisie geweest, maar hij komt nu ook naar Netflix. In het laatste seizoen zien we de briljante Harvey Spectre nog één keer aan het werk. Uiteraard is ook de rest van de bekende cast van de partij. En keert zelfs Mike nog even terug om afscheid te nemen. Toch wel het einde van een tijdperk.

2. Heist

Serie

Genre: documentaire

Om een grote overval te plegen, moet je professioneel te werk gaan. Je hebt kennis, middelen en een goede planning nodig. Alleen wanneer je alles tot in de puntjes uitwerkt, heb je kans om te slagen. Alhoewel, de Netflix-documentaire Heist bewijst dat het ook anders kan. In deze serie zien we hoe een aantal doodgewone mensen er (bijna) in slagen om weg te komen met een buitengewone overval.

3. Explained (seizoen 3)

Serie

Genre: documentaire

Van crypto tot DNA en van het vrouwelijke orgasme tot sektes. Het maakt niet uit waar je een vraag over hebt, in de Netflix serie Explained krijg je het antwoord. Iedere aflevering neemt een ander onderwerp onder de loep en vertelt je alles wat je moet en wilt weten. In de voorgaande twee seizoenen zijn al behoorlijk wat vraagstukken aan bod gekomen, maar de koek is zeker nog niet op.

4. Never Have I Ever (seizoen 2)

Serie

Genre: drama / komedie

De coming of age-serie Never Have I Ever heeft een tweede seizoen gekregen. In deze Netflix Original volgen we Devi Vishwakumar. Een meisje van Indiase afkomst dat woont in het zonnige Los Angeles. Door het verlies van haar vader en een tijdelijke handicap is haar eerste jaar highschool een ramp geworden. Ze bungelt onderaan de sociale ladder, maar is vastberaden om daar verandering in te brengen. In seizoen één is ze begonnen met haar klim, maar de top is nog lang niet bereikt.

5. A Classic Horror Story

Film

Genre: horror

A Classic Horror Story is precies wat de naam doet vermoeden. Voor deze Original heeft Netflix het bekendste griezelscenario weer eens afgestoft. We volgen namelijk een groep reizigers die stranden in een Zuid-Italiaans bos. Ze ontdekken daar een verlaten hutje om in te schuilen, maar dat hadden ze beter niet kunnen doen. Door binnen te gaan, zetten ze zonder het te weten hun levens op het spel. Zo verandert een onschuldige boswandeling in een wanhopig gevecht tegen een gruwelijk lot.

