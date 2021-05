Van Dissel: 4e golf blijft uit bij vaccineren

Als Nederland het haalt om begin juli het grootste gedeelte van de bevolking te hebben gevaccineerd, is een vierde coronagolf onwaarschijnlijk. Dat verklaart Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een interview met het NRC.

Volgens Van Dissel bevinden we ons in een andere situatie dan vorige zomer, toen er ook versoepelingen waren maar het virus daarna weer opleefde. „Aan de afname van de eerste golf lagen de strenge maatregelen ten grondslag en kwamen we qua infecties heel laag”, zegt Van Dissel in het NRC-interview. „Wel was nog bijna iedereen gevoelig voor besmetting. Nu zien we een daling door de opbouw van immuniteit, dat is echt het effect van vaccinaties. Daardoor krijg je niet makkelijk een nieuwe piek in de ziekenhuizen, dat zou raar zijn. Tenzij de immuniteit na een vaccinatie heel kort duurt, maar dat lijkt zeker niet het geval.”

Vaccineren

Op dit moment is de Nederlandse bevolking volgens Van Dissel – voorzitter van het Outbreak Management Team, nog niet genoeg beschermd. „Er is nog een grote groep mensen niet gevaccineerd, daar blijft sprake van een besmettingsrisico. Je wil een stuk verder zijn met vaccineren voordat je het sein ‘brand meester’ geeft. Als we erin slagen begin juli het merendeel van de bevolking te hebben gevaccineerd, zoals het kabinet wil, dan hebben we een mijlpaal bereikt.”

Maatregelen

Van Dissel durft in het interview niet te voorspellen of we in het najaar van alle maatregelen af zijn. Volgens hem blijft Covid altijd onder ons, maar is het de vraag hoe lang de vaccins werken en of het vaccineren tegen alle varianten werkt. Ook weten we niet hoe lang Covid in staat is om varianten te maken. Op plekken waar minder gevaccineerd wordt, kunnen nog Covid-brandhaarden ontstaan. „Als die bij de meesten alleen tot een neusverkoudheid of stevige griep leiden, en niet meer tot een ziekenhuisopname, dan is overbelasting van de zorg en de IC-capaciteit niet langer de grens”, aldus Van Dissel.

Bedreigingen

Van Dissel spreekt in het interview verder openlijk over de bedreigingen die hij krijgt. Die bedreigingen komen van radicale complotdenkers. Hij moet beveiligd worden en kan niet meer spontaan naar buiten. „Buitengewoon vervelend”, noemt hij het, met de toevoeging dat hij hoopt dat de bedreigingen van tijdelijke aard zijn. Dat mensen zich afvragen of alle maatregelen wel nodig zijn, begrijpt hij: „maar de personen die mij bedreigen begrijpen, is voor mij niet mogelijk. Ze pikken mij eruit omdat ik bekend ben, vermoed ik. Maar hun verhaal kan ik niet volgen en vind ik waanzin.”