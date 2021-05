De beste Nederlandse oorlogsfilms op Netflix over WOII

Op 4 mei is het voor veel Nederlanders traditie om na de dodenherdenking voor wat extra bewustwording naar films over de Tweede Wereldoorlog te kijken. Dit zijn de beste Nederlandse oorlogsfilms die op dit moment op Netflix staan.

Nederlandse oorlogsfilms op Netflix

Er staan veel goede en indrukwekkende oorlogsfilms op Netflix, maar wat betreft Nederlandse content over de Tweede Wereldoorlog is het aanbod op dit moment vrij beperkt. Deze drie films zijn nu hoe dan ook de moeite waard.

1. Riphagen

Ditmaal een keer geen film over verzetsstrijders of andere helden, maar over een foute Nederlander. Of beter gezegd: een crimineel die garen spinde bij de Tweede Wereldoorlog. Riphagen vertelt het verhaal van Andries Riphagen, die ondergedoken joden chanteerde en verantwoordelijk was voor honderden doden.

Jeroen van Koningsbrugge speelt de hoofdrol in dit waargebeurde verhaal en ere wie ere toekomt: dat doet hij behoorlijk goed. Het is een van de beste Nederlandse oorlogsfilms van de afgelopen jaren. Later kwam er ook een serie, waarvoor dezelfde beelden zijn gebruikt als in de film. Voor die serie, te zien op NPO Start, is alleen extra filmmateriaal gebruikt.

2. Süskind

In 1942 besluit de Duitse, in Amsterdam wonende jood Walter Süskind (gespeeld door Jeroen Spitzenberger) medewerker te worden van de Joodse Raad. Dit om voorlopig te worden gevrijwaard van deportatie. Hij wordt beheerder van de Hollandsche Schouwburg, waar joden gevangen worden gehouden in afwachting van transport naar kamp Westerbork.

Op een gegeven moment krijgt Süskind wroeging over zijn medewerking aan de deportatie van andere Joden, te meer nadat hij hoort dat ze in Polen vergast worden. Hij besluit vanuit zijn rol kinderen te helpen onderduiken en ontsnappen, maar hoe lang kan hij voor zijn collega’s de schijn ophouden? Süskind is zeker niet een van de bekendste Nederlandse oorlogsfilms, maar het verhaal is aangrijpend en het acteerwerk is goed.

3. Bankier van verzet

Dan een verhaal over een bankier die zich in de Tweede Wereldoorlog ontpopte tot een held op de achtergrond. De film wordt gepresenteerd met Gijs van Hall als verteller. Hij vertelt na afloop van de Tweede Wereldoorlog aan de Nederlandse overheid hoe hij en zijn broer Walraven het Nederlandse verzet hebben gefinancierd, met risico voor eigen leven.

De film wijkt op een paar punten af van de werkelijkheid, en dat leverde de nodige kritiek op. Maar als je daar doorheen kunt kijken, is het een spannende Nederlandse oorlogsfilm die lekker wegkijkt. Aan de sterrencast zal het in ieder geval niet liggen. Die bestaat uit onder anderen Jacob Derwig, Barry Atsma, Pierre Bokma en Raymond Thiry.

