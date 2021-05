Minder coronatests uitgevoerd maar percentage positieve tests stijgt

Door de meivakantie hebben minder mensen zich laten testen op het coronavirus. Daardoor valt het aantal nieuwe gevallen tijdens de afgelopen week iets lager uit dan de week ervoor. Maar dat geeft een vertekend beeld. Het percentage positieve tests stijgt namelijk juist.

Tussen vorige week maandag en zondag hebben 410.855 mensen een coronatest laten doen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 16 procent minder dan de week ervoor. Vooral jongeren lieten zich minder testen. Van al die tests was 11,7 procent positief, tegen 10,6 procent in de week ervoor.

Percentage na tests

Uiteindelijk werden 52.087 besmettingen vastgesteld. Dat is 6 procent minder dan de week ervoor, toen 55.097 mensen positief testten. Het is de vierde achtereenvolgende week dat het aantal nieuwe gevallen boven de 50.000 uitkomt.



Reproductiegetal

Het zogenoemde reproductiegetal daalde tot onder de 1. Dat betekent dat de uitbraak langzaamaan zou kunnen doven. Het getal staat nu op 0,94. Dat wil zeggen dat een groep van 100 mensen gemiddeld 94 anderen besmet, die op hun beurt het coronavirus overdragen aan ongeveer 88 mensen.

Nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal uitgekomen op 7830, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7441 besmettingen per etmaal.

Vergeleken met maandag daalde het aantal geturfde positieve tests wel fors, met bijna 1400. Het cijfer van maandag viel echter veel hoger uit doordat in de voorgaande dagen minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing.

In Rotterdam en Amsterdam werden de afgelopen 24 uur de meeste besmettingen vastgesteld, respectievelijk 495 en 388. In Den Haag kregen 235 inwoners een positieve testuitslag. In Utrecht (137) en Haarlemmermeer (67) werden ook relatief veel nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,5 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.

Ic’s

Het aantal mensen met Covid-19 dat ligt opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen is licht gedaald. Op dit moment verblijven 2613 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en de intensive cares, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vandaag. Maandag waren dat er nog 2642.

Maandag steeg het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, na twee dagen van forse dalingen. Vorige week steeg het cijfer iedere dag, maar telkens met wisselende aantallen. Vergeleken met een week geleden is de totale bezetting ongeveer gelijk. Het LCPS verwacht dat de bezetting de komende week hoog blijft.

Op de ic’s liggen nu 818 coronapatiënten. Er werden in totaal 47 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen. Dat zijn evenveel nieuwe opnames als maandag. Daar staat tegenover dat 54 mensen de ic’s hebben verlaten, waardoor er 7 patiënten minder op de ic’s liggen dan maandag.

Verpleeghuizen

Op de verpleegafdelingen is iets vergelijkbaars te zien. Daar liggen op dit moment 1795 coronapatiënten, 22 minder dan maandag. Afgelopen etmaal zijn er 272 nieuwe mensen met Covid-19 op de verpleegafdelingen opgenomen. Dat zijn 62 nieuwe opnames meer dan een dag eerder. Afgelopen week werden per dag gemiddeld 250 nieuwe mensen met Covid-19 op de verpleegafdelingen opgenomen.

Nieuwe opnames ziekenhuizen

In de afgelopen week zijn 1633 mensen nieuw opgenomen in een ziekenhuis, minder dan de 1774 in de week ervoor. Van hen belandden 377 op een intensive care en dat is vrijwel gelijk aan de voorgaande week. Ook het aantal sterfgevallen door corona bleef vrijwel gelijk, het daalde van 129 naar 128. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer 18 gevallen per dag.

OMT

Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, vindt dat de coronamaatregelen pas zouden moeten worden versoepeld als het aantal ziekenhuis- en ic-opnames met 20 procent daalt. Dat zou neerkomen op ongeveer 1300 ziekenhuisopnames, van wie ongeveer 300 op een intensive care zouden belanden. Dat is gelijk aan het niveau van begin maart.

Thuis meeste kans op besmettingen

De thuissituatie blijft de belangrijkste plek waar mensen het virus oplopen. Ongeveer 57 procent raakte afgelopen week zo besmet, vergelijkbaar met het percentage sinds 1 februari. Bezoek aan huis was afgelopen week een relatief grote „setting van besmetting”.

Ruim 500 besmette personen zijn in de afgelopen twee weken in het buitenland geweest, en hebben daar dus misschien het virus opgelopen. De meesten waren in België of Duitsland, maar India was naar verhouding ook een belangrijke besmettingsbestemming. Meer dan twintig mensen waren daar op reis geweest, meer dan 4 procent van alle besmette buitenlandgangers, terwijl sinds februari 2 procent van de positief geteste reizigers in dat land is geweest. India kampt de laatste weken met een grote corona-uitbraak.