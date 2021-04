Na Luizenmoeder nóg drie grote Nederlandse films in de bios dit jaar

Nog eens drie grote Nederlandse films zijn dit jaar tóch nog in de bioscoop te zien. En eerder dan verwacht. Eerder werd al bekend dat de première van Luizenmoeder – de film naar voren werd gehaald.

Vanwege de coronacrisis werd de release van veel nationale en internationale bioscoopfilms uitgesteld. Nu de versoepelingen in gang zijn gezet, hebben drie grote Nederlandse films een plek gekregen in de bioscoopagenda’s. Dat heeft Dutch FilmWorks bekendgemaakt. Het gaat om de films Zwaar Verliefd!2, Soof 3 en Mijn Beste Vriendin Anne Frank.

Zwaar Verliefd!2

De liefhebber van de Nederlandse film kan als eerste naar Zwaar Verliefd!2. De eerste Zwaar Verliefd-film, met Jim Bakkum en Barbara Sloesen in de hoofdrol, was een groot succes. In Zwaar Verliefd!2 gaan Ruben en Isa samenwonen. De verfilming van het succesvolle boek van Chantal van Gastel trok in 2018 240.000 bezoekers naar de bios. Deze film is vanaf 19 juni te zien en is dus nog eerder dan Luizenmoeder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Soof 3

Eindelijk. In Soof 3 heeft onze Soof haar leven eindelijk een beetje op de rit. Voor zolang het duurt natuurlijk. Soof, gespeeld door Lies Visschedijk, rolde van het ene probleem in het andere en stond onder constante stress van presteren, kinderen en het huwelijk. Soof 3 belooft veel goeds na de successen van Soof (786.000 bezoekers), Soof 2 (900.000 bezoekers) en twee seizoenen van de TV-serie. Vanaf 9 september te zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Over Mijn Beste Vriendin Anne Frank

Van de regisseur van Knielen op een Bed Violen, De Storm en De Tweeling is er nu Over Mijn Beste Vriendin Anne Frank. Opvallend genoeg is het ondanks de legende van Anne Frank pas de eerste Nederlandse bioscoopfilm over het beroemde jodinnetje uit de Tweede Wereldoorlog. De film vertelt niet alleen het verhaal van Anne Frank, maar vooral het verhaal van Hannah Goslar. Hannah en Anne zijn boezemvriendinnen voor de oorlog. Als de familie Frank moet onderduiken, verliezen ze elkaar uit het oog. In concentratiekamp Bergen-Belsen zien ze elkaar weer. De film komt op 7 oktober in de bioscoop.