Deze 48 films en series verschijnen in april op Netflix

April wordt een lekkere maand op Netflix. Naast veel nieuwe films en series verschijnen er ook een paar heerlijke klassiekers, waaronder The Big Lebowski. En er is natuurlijk de nieuwe Nederlandse Original Just Say Yes, met een hoofdrol voor Yolanthe Cabau.

Veel nieuwe Nederlandse producties op Netflix komende tijd. Zo onthulde de streamingdienst vorige week dat Ferry, een spin-off van Undercover, 14 mei in première gaat. Liefhebbers van Nederlandse romantische komedies kunnen hun hart begin april al ophalen. Dan verschijnt Just Say Yes.

Nieuw op Netflix in april 2021

Maar er komt meer veelbelovende content aan. Zo is Idris Elba te zien met paard en cowboyhoed in de western Concrete Cowboy en wordt het verhaal van de beruchte seriemoordenaar Charles Sobhraj verteld in de nieuwe serie The Serpent. We lichten een paar nieuwe films en series uit. Daaronder zie je de complete lijst met nieuwe content.

Concrete Cowboy (film)

Concrete Cowboy wordt beschreven als een ‘vader-zoon-drama’ en is geïnspireerd op het boek Ghetto Cowboy van G.Neri. Een rebelse tiener (Caleb McLaughlin, bekend van Stranger Things) moet de zomer doorbrengen bij zijn vader (Idris Elba), van wie hij is vervreemd. Wel voelt hij zich thuis in een hechte groep zwarte cowboys in Philadelphia, die de dienst uitmaken in de achterbuurten van de stad. Lees hier meer over de Netflix Original. Vanaf 2 april te streamen.

Just Say Yes (film)

Just Say Yes is de nieuwe romantische komedie van de makers van F*ck De Liefde. Het leven van de hopeloos romantische Lotte staat op z’n kop als haar plannen voor een ideale bruiloft in duigen vallen. Dat terwijl haar egoïstische zus zich net verlooft. Naast Yolanthe Cabau is er ook een rol weggelegd voor onder anderen Jim Bakkum, Nienke Plas en Kim-Lian van der Meij. Vanaf 2 april te streamen.

The Serpent (serie)

In de jaren zeventig heeft de meedogenloze moordenaar het gemunt op reizigers die de ‘hippie trail’ van Azië verkennen. Als de Nederlandse diplomaat onderzoek doet, stuit hij op de Franse Charles Sobhraj. Gebaseerd op echte gebeurtenissen. Vanaf 2 april te streamen.

Shadow and Bone (serie)

Shadow and Bone is een nieuwe fantasy-adventure serie die is gebaseerd op de Grishaverse-romans van Leigh Bardugo. Een vernietigende stofwolk splijt het koninkrijk Ravka in tweeën. Verschillende krachten spannen samen tegen de jonge soldaat Alina Starkov, die een kracht onthult waarmee haar wereld kan worden verenigd. Meer over de ‘eigen Harry Potter’ van Netflix lees je hier. Vanaf 23 april te streamen.

Snelle: Zonder Jas naar Buiten (documentaire)

In deze documentaire biedt de Nederlandse artiest Snelle een kijkje in zijn creatieve proces en privérelaties, tijdens het uitbrengen van een album en de pandemie. Vanaf 16 april te streamen.

Bekijk hier het volledige overzicht, dat mogelijk nog wordt geüpdatet door de streamingdienst.

Vanaf 1 april op Netflix

Ronaldo

Prank Encounters (seizoen 2)

Pride & Prejudice

Public Enemies

Seed of Chucky

Shrek

Shrek 2

The Big Lebowski

The Lost World: Jurassic Park

The Shallows

Vanaf 2 april op Netflix

Just Say Yes

The Serpent (seizoen 1)

Concrete Cowboy

Madame Claude

Vanaf 5 april op Netflix

White House Down

Family Reunion

Vanaf 7 april op Netflix

Snabba Cash (seizoen 1)

The Big Day (seizoen 2)

The Wedding Coach (seizoen 1)

This is a Robbery: The World’s Greatest Art Heist

Vanaf 9 april op Netflix

Thunder Force

Night in Paradise

Vanaf 14 april op Netflix

Dad Stop Embarrassing me! (seizoen 1)

The Circle (seizoen 2)

Love and Monsters

Why Did You Kill Me?

Vanaf 15 april op Netflix

Hello, Me!

Sisyphus (seizoen 1)

The Real Housewives of Beverly Hills (seizoen 3 en 4)

Vanaf 16 april op Netflix

Why Are You Like This?

Snelle: Zonder Jas naar Buiten

Arlo the Alligator Boy

Ajeeb Daastaans

Into the Beat

Vanaf 18 april op Netflix

Luis Miguel (seizoen 2)

Vanaf 21 april op Netflix

Zero

Vanaf 22 april op Netflix

Stowaway

Life in Colour with David Attenborough

Vanaf 23 april op Netflix

Shadow and Bone

Misfit 3: De Finale

Vanaf 27 april op Netflix

Fatma

Go! Go! Cory Carson (seizoen 4)

Vanaf 28 april op Netflix

Sexify

Vanaf 30 april op Netflix

The Innocent

The Unremarkable Juanquini (seizoen 2)

Pet Stars

The Mitchells vs. The Machines

And Tomorrow the Entire World