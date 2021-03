Honderden mensen aangehouden op Museumplein, inclusief voorzitter Ongehoord Nederland

Gisteren was het weer raak op het Amsterdamse Museumplein: koffiedrinken. In andere woorden, een demonstratie. De politie moest daarbij ingrijpen en heeft 334 mensen aangehouden. Er was namelijk een bevel afgegeven dat iedereen weg moest gaan, maar veel mensen gaven daar geen gehoor aan. Wel stonden de arrestanten dezelfde dag weer op vrije voeten, met een proces-verbaal op zak.

305 mensen kregen naast een proces-verbaal ook nog een gebiedsverbod opgelegd. Zij mogen in de periode van 3 april tot en met 6 juni niet op het Museumplein komen, zegt de woordvoerster. Als ze dat wel doen, lopen ze het risico opnieuw aangehouden te worden.

De politie besloot gisteren in te grijpen nadat een groep van ongeveer duizend demonstranten niet wilde vertrekken. Demonstraties op het Museumplein zijn verboden, en daarnaast hielden de aanwezigen niet genoeg afstand. Na waarschuwingen en bevelen van de politie werd opnieuw het waterkanon ingezet om de betogers te verdrijven.



Voorzitter Ongehoord Nederland aangehouden bij demonstratie

De voorzitter van Ongehoord Nederland, Arnold Karskens, werd ook aangehouden. Hij deed voor Ongehoord Nederland verslag van het protest, en had een officiële perskaart bij zich. Volgens de politie bevond hij zich tussen de demonstranten en gaf hij geen gehoor aan het bevel om weg te gaan. Maar toen hij zijn perskaart liet zien, was hij vrij om te gaan.

Al meerdere weken op rij is het Museumplein het toneel van een protest tegen de coronamaatregelen. En dat kost ons flink wat: door politieoptredens bij de demonstraties is de staatskas ruim 5,5 miljoen euro lichter. De politie moest sinds 17 januari tot gisteren elf keer optreden op het plein in de hoofdstad.



Arnold Karskens wordt afgevoerd door de politie. #museumplein. Persvrijheid op de tocht in Amsterdam van GL-burgemeester Femke Halsema. pic.twitter.com/OR5AtxpSq0 — Ongehoord Nederland (@OmroepON) March 28, 2021

6423 avondklokboetes in week tijd

Nog steeds houdt een grote groep in Nederland zich niet aan de avondklok. Deze afgelopen week schreef de politie 6423 boetes uit omdat mensen zonder geldige reden na 21.00 uur buiten waren. Vorige week waren dat er 5906, ruim 500 minder. Ook konden feestgangers zich niet bedwingen dit weekend, dus moest de politie vijftig illegale feesten stilleggen.

Er is wel een daling in het aantal boetes voor het overtreden van het verbod op groepsvorming: van 159 naar 140. Het aantal waarschuwingen dat de politie uitdeelde aan mensen die de coronamaatregelen negeerden is vergelijkbaar met eerdere cijfers. Vorige week kregen 204 mensen een waarschuwing, de week ervoor 217.

De avondklok gaat vanaf woensdag in om 22.00 uur in plaats van 21.00 uur. De eindtijd blijft 04.30 uur.