BBC-interview met prinses Diana krijgt toch geen strafrechtelijk staartje

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar een beroemd BBC-interview met prinses Diana uit 1995. Dat maakte de politie bekend nadat de broer van Diana vorig jaar felle kritiek had geuit op de journalist die haar destijds interviewde. Interviewer Martin Bashir zou vervalste documenten hebben gebruikt om de prinses voor de camera te krijgen.

Het lijkt vandaag wel Britse royals-dag. Eerder vandaag was er nieuws over Meghan Markle, die volgens bronnen rondom Buckingham Palace personeel zou hebben gepest, terwijl anderen denken dat ‘Bullyham Palace’ haar in een kwaad daglicht wil stellen. En vandaag is ook bekend gemaakt dat er geen strafrechtelijk onderzoek naar de BBC komt naar aanleiding van het interview met Diana.

De wereldomroep interviewde Lady Di in 1995.



Princess Diana: Martin Bashir won't face criminal investigation over documents relating to BBC interview, police sayhttps://t.co/UiaUDrcW4g what about Andrew??? pic.twitter.com/fjC3y1p1xM — Pop Culture Now (@PopCultureNow) March 4, 2021

Commotie prinses Diana

Het vraaggesprek veroorzaakte destijds veel commotie. Ruim 22 miljoen mensen zagen hoe Diana uitvoerig vertelde over haar probleemhuwelijk met prins Charles, de zoon van koningin Elizabeth en troonopvolger. Ze deed onder meer de beroemde uitspraak dat er „drie mensen” in haar huwelijk zaten. Ze doelde op haarzelf, Charles en zijn minnares Camilla Parker-Bowles. Journalist Bashir kreeg later het verwijt dat hij misleidende methodes had gebruikt om het interview te regelen. Hij zou volgens Diana’s broer Charles Spencer met valse documenten de indruk hebben gewekt dat personeel van de koninklijke familie tegen betaling informatie over de prinses lekte naar de veiligheidsdiensten. „Ik voel dat het Harry en Megan interview bij Oprah ook net zo’n grote impact gaat hebben”, wrijft iemand zich al in de handen.



I feel this Harry and Megan (Oprah) interview will be an impacting as Diana's BBC interview — 🪐 c.m (@idekcheri) March 1, 2021

BBC De BBC kondigde afgelopen november een eigen onderzoek aan naar het interview. De omroep schakelde een gepensioneerde rechter in om daaraan leiding te geven. De oudste zoon van Diana, William, noemde dat „een stap in de juiste richting”. Bashir lijkt inmiddels niet meer te hoeven vrezen voor strafvervolging. Politiebaas Alex Murray zei donderdag dat specialisten zich over de zaak hebben gebogen. „We hebben nu vastgesteld dat het niet gepast is om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar deze beschuldigingen. Er wordt geen verdere actie ondernomen.”

#Socialmedia

Mensen reageren veelal opgetogen op het nieuws. „Goed zo. Ook wel vreemd dat ze naar aanleiding van een interview een strafrechtelijk onderzoek startten. Ze kunnen beter prins Andrew onderzoeken, als ze iets zoeken.” Waarna een hele discussie over hem losbarst.



Good. It's so strange they wanted to investigate over an interview. They should investigate Andrew if they want to be busy so badly. 🥴 — Aaliyah (@alilvbee) March 4, 2021