Star van Disney+ is dáár, abonnement wel meteen iets duurder

Star is dáár. Streamingdienst Disney+ voegt het merk vandaag toe aan het aanbod. Hiermee zijn onder andere Grey’s Anatomy, Modern Family en Glee te zien op het platform.

Met de nieuwe series op Disney+ wordt de huidige hoeveelheid series ongeveer verdubbeld. Dat betekent wel iets voor de abonnementsprijs. De prijs voor een maandabonnement wordt verhoogd van 6,99 naar 8,99 euro.

Grote titels Disney+ op Star

Op het nieuwste entertainmentmerk Star van Disney+ zijn vanaf vandaag nog meer tv-series, blockbusters en exclusieve originele series en films te zien. Van een aantal titels, waaronder Grey’s Anatomy, Modern Family en Glee, was al snel bekend dat ze via de nieuwe streamingsdienst te zien zijn. Inmiddels is de volledige line-up bekend.

Vanaf nu zijn 50 tv-series, meer dan 250 films en 4 exclusieve Star Originals te zien via de Disney+ app. Daarna wordt elke maand het aanbod vergroot. Star zal de plek zijn vanwaar de Originals in de huiskamer te streamen zijn. Zo zijn de misdaadthriller Big Sky, sitcom Solar Opposites, de spin-off serie Love, Victor, dramaserie Helstrom en de premiumseries Dopesick en The Dropout vanaf de bank in Nederland te bekijken.

‘Ouderlijk toezicht’ bij Star

De lijst met bekende tv-series wordt elke week aangevuld met nieuwe titels. Denk aan 24, Buffy The Vampire Slayer, The X-Files en Lost. Vanaf de lancering van Star zijn films als The Grand Budapest Hotel, The Shape of Water en klassiekers Pretty Woman en Die Hard te zien en kunnen abonnees zich verheugen op Black-ish. Omdat Star zich op een breed publiek richt, wordt vandaag ook het ‘ouderlijk toezicht’ geïntroduceerd op Disney+. Met bepaalde profielen die beveiligd worden met een pincode, kan toegang tot films en series worden beperkt. Zo kunnen alle leeftijden van Disney+ gebruik kunnen maken.

Feyenoord op Star van Disney+

De films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic zijn al een tijd op het platform te zien. Onlangs werd ook bekend dat Rotterdamse voetbalclub Feyenoord een hoofdrol op Star gaat spelen. Vanaf nog onbekende datum is een documentaire van acht afleveringen te zien. Feyenoord gunt de kijker daarbij een ‘blik achter de schermen’.