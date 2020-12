Dit zijn volgens Google de populairste Netflix-films en series van 2020

We hebben er in 2020 weer lustig op los gegoogeld. De zoekmachine draaide op volle toeren en werd aangedreven door onnoemelijk veel verschillende zoektermen. Uiteraard was Netflix ook goed voor een deel van de brandstof, maar welke films en series staken er dit jaar bovenuit? Hier zie je de top 6 op een rij.

Google heeft namelijk bekendgemaakt wat de trending zoekopdrachten van 2020 waren. Ze doen dit in allerlei categorieën en hangen dit onder een paraplu die ze Google Year in Search noemen. Eén van de categorieën die voorbijkomt is films & series. Hierin vinden we de tien titels die het afgelopen jaar in Nederland een sterke stijging in zoekvolume hebben doorgemaakt.

Netflix dominant

Hierin vinden we onder ander de indrukwekkend oorlogsfilm 1917, Oscarwinnaar Parasite en Taika Waititi’s hilarische Tweede Wereldoorlog-film Jojo Rabbit. Daarnaast wordt de lijst vooral gedomineerd door Netflix. De streamingdienst was met eigen originals en goed inkoopbeleid regelmatig trending op Google. Deze zes titels stonden het vaakste bovenaan in de zoekmachine.

De trending Netflix-titels van 2020

1. Tiger King

Google geeft geen cijfers vrij, maar we durven er wel geld op in te zetten dat Tiger King met afstand bovenaan staat. Deze bizarre documentaire-serie over Joe Exotic en zijn dierentuin was begin dit jaar het gesprek van de dag. Maar ook de rest van het jaar bleef Tiger King trending door de bizarre ontwikkelingen die volgenden in deze soap, en daar gaat ook in 2021 waarschijnlijk geen verandering in komen.

2. 365 dni

Hoe kan een relatief kleine Poolse-film zo trending zijn geweest op Google? Het heeft in ieder geval niet met de kwaliteit van de film te maken. 365 dni werd flink gekraakt door critici, maar was wel behoorlijk uitdagend. Seks verkoopt nu eenmaal en dus werd er veel gezocht naar deze erotische thriller met een opmerkelijk verhaal.

3. Emily in Paris

De dochter van Phil Collins had dit jaar haar eerste Netflix Original te pakken. In deze romantische komedieserie speelt ze een modemeisje dat naar Parijs verhuisd om haar carrière een boost te geven. Deze serie werd aardig ontvangen, maar riep vooral veel vragen op. Om die reden bleef Emily in Paris lang trending op Google.

4. Little Women

De veelgeprezen film Little Woman verscheen eind 2019, maar was vooral in 2020 trending op Google. Dat had met name te maken met de Oscars (Little Women was genomineerd voor zes beeldjes en won er uiteindelijk één), maar ook met Netflix. In de zomer haalde de streamingdienst namelijk de rechten van deze film binnen.

5. White Lines

Ook in 2020 werd er weer veel gezocht naar La Casa de Papel, maar omdat dit voorgaande jaren ook al het geval was, staat deze serie niet in dit lijstje. Er wordt namelijk gekeken naar films en series die de sterkste stijging doorgemaakt hebben. Zoals White Lines bijvoorbeeld. Een spannende thriller bedacht door de man achter La Casa de Papel.

6. The Queen’s Gambit

De meeste van deze trending zoekresultaten zijn van de eerste helft van 2020, behalve The Queen’s Gambit. In deze Netflix Original draait het om een jong meisje uit een weeshuis dat een enorm schaaktalent blijkt. Ze wordt een ster en maakt vervolgnes kennis met de schaduwzijde van succes. De serie pakte record na record en zorgde er ook voor dat de verkoop van schaaksets omhoog schoot.

Kerstfilms op Netflix

Over trending gesproken, het is december en dus zoeken we massaal naar kerstfilms. Om het makkelijker voor je te maken, hebben wij alvast zeven nieuwe kerstfilms die nu op Netflix staan voor je geselecteerd. Je vindt ze hier.

