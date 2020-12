Puistjes op je kin: dit zegt het over je gezondheid en zó pak je het aan

Heb je vaak last van terugkerende puistjes op je kin en kom je er maar niet van af? Puistjes op je kin kunnen hartstikke vervelend zijn. Het gaat meestal om grote en pijnlijke puistjes die steeds weer opduiken.

De plek van je onzuiverheden zegt meer over je gezondheid dan je denkt. Hier lees je hoe dat zit.

Dit zeggen de puistjes op je kin over je gezondheid

Wereldwijd hebben meer dan 17 miljoen mensen last van een vorm van acne zoals mee-eters, puistjes en een cyste (onderhuidse ontsteking). De oorzaken hiervan kunnen heel verschillend zijn, maar je hormonen kunnen hier ook een grote rol in spelen. Hormonen zitten meestal achter cystische acne langs de kin en kaaklijn.

Wanneer de hormoonspiegels stijgen, neemt ook de productie van talg toe. Talg is een olie en dat is de oorzaak van de hormonale acne op je kin. Good to know: vooral vrouwen boven de 25 jaar krijgen te maken met puistjes op de kin. Zo pak je de puistjes op je kin aan.

1. Gebruik producten met salicylzuur en benzoylperoxide

Wees niet bang om meer dan één product te gebruiken voor je puistjes. Benzoylperoxide in combinatie met salicylzuur doden samen de acne en bacteriën die worden veroorzaakt. Ook kunnen deze producten helpen bij overtollige olie op je gezicht. De juiste producten helpen om puistjes op je kin te bestrijden.

2. Raak je gezicht en kin niet aan

Er kunnen ook puistjes ontstaan op je kin, als je je gezicht veel aanraakt met (vieze) handen. Probeer daarom zo min mogelijk op je handen te leunen met je gezicht en was je handen regelmatig. Blijf je last hebben van puistjes op je kin? Gebruik dan een sulfaatvrije cleanser die je huid niet uitdroogt. Glycolzuur helpt ook, dat verzacht en zorgt ervoor dat de eventuele littekens van de puistjes vervagen.

3. Maak je telefoon schoon

Deze tip gaat hand in hand met de vorige tip. Probeer zoveel mogelijk bacteriën die op je gezicht terechtkomen te vermijden, dit verkleint de kans op een uitbraak van meer puistjes. Of je telefoon nou je gezicht aanraakt of niet, maak je telefoon altijd schoon met een alcoholdoekje. Maak je telefoon minstens één keer per dag schoon. Je huid zal je dankbaar zijn.



4. Pas je dieet aan

Naast de juiste huidverzorging, is het belangrijk om te kijken naar je dieet als je van puistjes op je kin wil afkomen. Bepaalde voedingsmiddelen hebben de kracht om je huid te helpen om van die puistjes af te komen. Denk aan bladgroente, zoals spinazie, broccoli en boerenkool. Deze zijn rijk aan chlorofyl die helpt bacteriën en gifstoffen uit het spijsverteringskanaal en de bloedbaan te reinigen.

5. Praat met een dermatoloog over je puistjes

Als niets helpt kan het heel frustrerend. Het beste wat je dan kunt doen is een bezoekje brengen aan de dermatoloog. De dermatoloog kan je verder helpen en eventuele medicatie voorschrijven, zoals antibiotica. Naast antibiotica kan je dermatoloog ook met je praten over andere behandelingsopties, waaronder bepaalde anticonceptiepillen, chemische peelings en lasertherapie.

