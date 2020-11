Clooney reed in busje rond met 14 miljoen dollar en deelde uit aan vrienden

Hij had ook wel op mijn bank mogen slapen, zal menig fan nu denken. Of nog beter: in bed, en dan had-ie dat miljoen kunnen houden. Anderen grappen nu dat ook zij van alles met de acteur hebben beleefd. „Vergeet me niet @georgeclooney!”

George Clooney heeft na jaren een gerucht bevestigd dat hij in 2013 veertien vrienden ieder een miljoen dollar cash cadeau deed. De 59-jarige acteur deed dat om ze te bedanken voor hun niet aflatende steun door de jaren heen, waaronder altijd kunnen crashen op de bank, zo vertelt hij tegen GQ.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

i’ll never forget those days @georgeclooney, i’ll always remember when we were at Burger King and I slipped and hit my head and you sat with me until the ambulance came. i could never repay you for every favor you’ve done me, but I try through music. 💯 pic.twitter.com/896yK7JwtR — Silk N. Money 💰 (@johnwells__) November 18, 2020

„Ik sliep op hun banken toen ik blut was. Ze leenden me geld toen ik blut was. Ze waren er altijd als ik hulp nodig had”, zo doet George, toen nog vrijgezel, uit de doeken. „We zijn allemaal goede vrienden en ik dacht: ‘zonder hen heb ik niets’. We zijn zo close dat ze allemaal in mijn testament staan. En waarom zou ik wachten om mijn geld te verdelen tot ik onder een bus terechtkom?”

Lees ook: Clint Eastwood mag niet getuigen in Thalys-zaak waar hij ‘hell of a story’ over maakte

14 miljoen cash Clooney

De volgende stap was een uitdaging, aldus George. Hoe kom je aan veertien miljoen dollar in contanten? De acteur deed wat research en ontdekte een niet nader te noemen plek in het centrum van Los Angeles waar „gigantische pallets met contant geld” liggen. George reed er vervolgens heen met een oud versleten busje van een bloemisterij, laadde zijn auto in met het geld en ging terug naar huis. Alleen een assistent en enkele beveiligingsmensen waren op de hoogte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Message to all my friends… LEARN FROM George Clooney George Clooney once gave 14 of his closest friends $1 million as a surprise gift & even paid the taxes for them with one condition: They all had to take it, or none of them got it. https://t.co/SkaD3kHw5H — Dr. Amarendra Bhushan Dhiraj (@ceoworld) November 18, 2020

De volgende dag liet George al zijn vrienden langskomen. „Ik hield een wereldkaart omhoog en wees de plekken aan die ik dankzij hen had gezien. Ik zei: ‘hoe kan ik jullie terugbetalen?’ en vervolgens ‘wat dachten jullie van een miljoen dollar’. Het leuke ervan was dat het op 27 september was en toevalligerwijs trouwde ik precies een jaar later.” Nog een leuk detail: hij betaalde ook de belasting over het geld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

George Clooney gave his 14 closest friends 1 million dollars….mine just gives me headaches 😭😭😭😂😂 pic.twitter.com/GE4tW1dViQ — K. Johnson-Lewis (@KayMonsta06) November 18, 2020

Social media

De waarde van vriendschap wordt op social media nu onder de loep genomen. „Vrienden zijn onbetaalbaar”, zegt de een, terwijl een reageert met een vermoeid gifje erbij: „Mijn vrienden geven me alleen maar hoofdpijn.” Weer iemand anders wil het wel uitroepen tegen zijn vrienden: „Leer van mister Clooney!”

De gulle giften van de acteur kunnen niet op alleen maar positieve geluiden rekenen. Het is natuurlijk ook wel heel erg veel geld, en zoals iemand opmerkt. „Kan me niet voorstellen dat zijn vrienden niet allang miljonair waren.” Een ander (een docent) beaamt dat en zou een beter idee voor z’n geld hebben gehad. „Je had ook 100.000 dollar aan 140 leerkrachten kunnen geven.”

Een mooie geste, zegt iemand. „Maar het zou nog mooier zijn geweest als je het anoniem had gedoneerd aan de daklozen, mensen met honger, zieken, mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen.” Maar er zijn ook genoeg die vinden dat gool old – and rich – Georgie lekker met z’n geld moet doen waar hij zin in heeft. „Hij heeft het zelf verdiend, laat het hem lekker uitgeven aan wie of wat hij wil. Hij is aan niemand ook maar iets verplicht.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.