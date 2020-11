5 films en series die in week 48 op Netflix verschenen: Virgin River en meer

Ook in week 48 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het tweede seizoen van Virgin River, een indrukwekkende oorlogsfilm en een kerstfilm met Dolly Parton.

De laatste week van november is bijna voorbij, en ook deze bracht ons weer nieuwe films en series op Netflix. Zo kun je nu kijken naar het tweede seizoen van Virgin River of twee nieuwe kerstfilms. Eentje met Kurt Russell en de ander met Dolly Parton. Is dit je allemaal wat te zoet? Geen zorgen. Met Mosul en The Beast is er deze week ook genoeg actie bijgekomen op Netflix.

Nieuw op Netflix in week 48

1. Virgin River (seizoen 2)

Serie

Genre: drama / romantiek

Goed nieuws voor fans van Virgin River. Het tweede seizoen van deze romantische en hartverwarmende serie staat nu op Netflix. In het eerste seizoen zagen we hoe Melinda haar leven als verpleegster in L.A. achter zich liet. Ze verhuisde naar een klein stadje in het noorden van Californië om daar opnieuw te beginnen. Na een wat moeizame start vindt ze er niet alleen een plekje, maar ook liefde. Helaas is het leven in een klein dorpje niet altijd zo simpel als je zou verwachten.

2. Mosul

Film

Genre: thriller / oorlog

Netflix weet steeds vaker grote namen aan zich te binden. Zo ook Joe en Anthony Russo. Deze broers ken je waarschijnlijk van meerdere Marvel-films of de Netflix-film Extraction. Deze week verscheen hun tweede Netflix Original, genaamd Mosul. In deze film reizen we af naar de gelijknamige stad in Irak. Hier volgen we een jonge politieagent die wordt gered door een afvallige Iraakse militie. Hij besluit zich hierbij aan te sluiten en zijn stad te beschermen tegen ISIS.

3. Dolly Parton’s Christmas on the Square

Film

Genre: komisch / muziek

Kerstmis komt steeds dichterbij en dat is te merken. Iedere week verschijnen er weer nieuwe kerstfilms op Netflix. Zo ook afgelopen week. Eén daarvan is Christmas on the Square met niemand minder dan Dolly Parton. De legendarische countryzangeres speelt een engel die naar de aarde komt om een verbitterde vrouw de magie van kerstmis te tonen. Dat is hoogst nodig, want deze vrouw heeft veel macht in het dorp en kan het hele kerstfeest gaan verzieken. Dat wil natuurlijk niemand. Een lekkere Kerst feelgood-film, die uiteraard vol zit met muziek.

4. The Beast

Film

Genre: actie / thriller

Fans van filmreeks Taken opgelet. Netflix heeft namelijk een nieuwe film die hier sterk aan doet denken. Zonder Liam Neeson, maar met een labiele Italiaanse veteraan die het beest in zichzelf vrij laat wanneer zijn dochter ontvoerd wordt. Hij heeft geen tijd om te wachten op de politie en begint aan een wraakzuchtige tocht. Verwacht geen hoogstaand verhaal, maar wel een hele vermakelijke en vooral keiharde actiethriller.

5. The Christmas Chronicles: Part Two

Film

Genre: actie / komedie

Zoals gezegd kunnen we deze week niet om de kerstfilms heen. Naast het magische avontuur van Dolly Parton komt Netflix ook met een vervolg op The Christmas Chronicles uit 2018. Net als twee jaar geleden is Kerstmis opnieuw in gevaar. Een boze elf wil de boel verzieken en steelt de magische kerstster. Het is aan de kerstman (gespeeld door Kurt Russell) om samen met zijn vrouw en twee tieners om Kerst te redden.

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.