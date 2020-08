Buddy Vedder en Vajèn mógen weer: 100 theaters in met Murder Ballad

Buddy Vedder en Vajèn van de Bosch stonden en staan werkelijk te trappelen. Maar eindelijk mogen ze weer. Met de voor Nederland nieuwe pop-rockmusical Murder Ballad gaan ze zo’n honderd keer het theater in.

De ‘zin’ spat ervan af in het leuke Polanentheater, niet ver van het Amsterdamse Westerpark. Daar repeteren Buddy en Vajèn met twee collega’s Cystine Carreon en Jonathan de Moor en regisseur Florus van Rooijen sinds afgelopen week voor Murder Ballad, een volledig gezongen pop/rockmusical (veertig nummers!) over… een moord.

Murder Ballad corona-uitstapje

De show is een initiatief van de jonge producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties. Hij zag door corona drie theatertournees in het water vallen, maar kon niet stil blijven zitten. Normaal gesproken biedt STENT jong en onbekend talent een kans, maar met dit corona-uitstapje is gekozen voor vier bekende namen. „Dat zegt niet alles”, verduidelijkt de nog maar 27-jarige Sturkenboom. „Jong en onbekend talent kun je ook achter de schermen een kans geven.”

Murder Ballad gaat over Sara (Vajèn van den Bosch), een meid vol ambitie die alles uit haar leven wil halen. Toch sticht zei een heel burgerlijk gezinnetje met de veel kalmere Michael (Buddy Vedder). Maar ja, dan komt ze die oude vlam Tom weer tegen (Jonathan de Moor). Heeft ze met Michael de goede keuze eigenlijk wel gemaakt? Cystine Carreon zingt het verhaal als vertelster aan elkaar.

„De afgelaste tournees zijn een seizoen verschoven”, zegt Sturkenboom. „Het is niet anders. Maar het bleef bij me borrelen om toch iets te kunnen maken. Ik wilde iets betekenen. Murder Ballad is toen snel tot stand gekomen. We leven in moeilijke tijden, maar ook in tijden waarin we elkaar graag helpen. Cast, partners, theaters… iedereen stond ervoor open. Ik ben blij dat we ook vertrouwen uit het buitenland kregen. De voorstelling was off-Broadway in New York een succes en nu mogen we ‘m voor het eerst in Nederland brengen.”

Twee persevents wegens drukte achter elkaar

En zo is Murder Ballad straks na Amerika, West End in Londen, Italië, Oostenrijk en China, in Nederland als zesde land te zien. Vanaf 24 september gaat de musical ‘draaien’, op 12 oktober is de officiële corona-première in Gouda. Niet alleen het publiek zal erop zitten te wachten. Ook de theaterpers, zo blijkt in het Polanentheater. Er zijn zoveel aanmeldingen dat het persevent twee keer achter elkaar wordt gehouden. Zo kan iedereen in de repetitieruimte, waarin twee nummers worden gezongen, voldoende afstand van elkaar houden.

Hier zie je een beeld van Murder Ballad in Londen.

Het is duidelijk, theater begint weer wat te leven. Begin september gaat Soldaat van Oranje, Nederlands grootste musicalsucces aller tijden, bijvoorbeeld weer voor een beperkt publiek spelen. En Murder Ballad dus, met Buddy Vedder misschien wel als de verrassendste zanger van de vier acteurs.

Buddy Vedder, de zanger

„Maar ik heb toch echt de studie muziektheater in Amsterdam gedaan”, lacht een blije Buddy na het zingen voor de pers. „In 2014-2015 heb ik nog in de musical Heerlijk Duurt Het Langst gestaan, maar toen heb ik de afslag televisie genomen.” Vedder begon in Goede Tijden, Slechte Tijden, maar ontpopte zich ook snel tot een veelgevraagd presentator. En zijn finest moment beleefde hij natuurlijk net toen het coronatijdperk losbarstte: hij won het twintigste seizoen van Wie Is De Mol?

„Mijn hart is altijd bij theater geblven”, geeft hij nu toe. „Ik moest er wel even over nadenken omdat een terugkeer in het theater acht keer per week spelen kan beteken. Ik moest wel uitdaging zien, om veel televisiewerk te gaan afzeggen. Ik moest er heel blij van worden en dat ben ik met Murder Ballad zeker. Ik kende het niet, maar het is zó tof. De muziek is te gek, met de rock heeft het een lekker rauw randje.” Gek genoeg viel er door corona voor Buddy ook een theatertournee af. Hij zou dus al op pad gaan. „Met een band zou ik een Songfestivalavond vullen.”

Acteurs zij eh… aanhankelijk

Het repeteren volgens coronarichtlijnen – al beoefenen acteurs een contactberoep – was even wennen. „Onze beroepsgroep is eh… nogal aanhankelijk. Maar we zijn ons heel erg van de regels bewust, we hebben ons eigen lot ermee in handen. De huidige muzikale repetities zijn prima op anderhalve meter te doen. Straks gaan we meerdere versies repeteren. Een versie waarbij er geen restricties meer zijn – je weet maar nooit – en een versie met restricties.”



Net zo enthousiast als Buddy Vedder

Net zo enthousiast als de vrolijke blik van Buddy Vedder, is het gezicht van Vajèn van den Bosch, nu ze weer mag. Haar tour met de musical Kinky Boots – waarmee zij een nominatie voor de Musical Awards in de wacht sleepte – werd door corona abrupt afgebroken. Na een reeks van hoofdrollen in megadrukke jaren, vond ze het thuiszitten toch niet stiekem ook even lekker. „Nee totaal niet, haha. In het begin heb je nog helemaal niet in de gaten hoe ernstig het allemaal zou zijn. Je denkt: het duurt twee, drie weken, dan gaan we wel weer. Maar ja, het werd veel heftiger en de voorstelling kwam er helemaal niet meer. Ik was bij mijn ouders in Oijen in Brabant en kreeg de ernst van de situatie daardoor wel mee natuurlijk, maar je houdt hoop. Het is nu al augustus…”

Vajèn ging eigen muziek schrijven

„Ik vond het allemaal maar pittig”, geeft Vajèn toe. „Maar iedereen zat in hetzelfde schuitje. Ik had na nog zes weken Kinky Boots veel losse klussen staan en iets waarover ik niets kan zeggen, maar wat ook niet meer gaat gebeuren. Ik ben maar kasten gaan uitmesten en heb oude troep weggegooid, allemaal dingen die je nog zou doen maar waren blijven liggen. En, dat was heel leuk: ik ben eigen muziek gaan schrijven. Dat heb ik altijd gewild, maar de tijd ontbrak; ik denderde altijd maar door. Daarmee ben ik de tijd goed doorgekomen, dus ik mag niet klagen.” Ga ze die muziek ook uitbrengen? Vajèn twijfelt even of ze antwoordt, maar dan toch stellig: „Ja, er zijn plannen om het te gaan releasen. Ergens in de aankomende maanden, superleuk.”

Ze werd ‘verlost’ door een telefoontje over Murder Ballad. Daar was ze blij mee. „Ik kende het niet, maar alleen de titel klinkt al lekker. Ik ben research gaan doen, heb alle muziek beluisterd en dacht toen ‘dit is vet’. De pop-rock is lekker, dat vormt een mooie uitdaging want dat is voor mij nieuw. En toen hoorde ik dat Buddy ook nog meer deed – die ken ik al heel lang – en Jonathan, waarmee ik ook in Kinky Boots speelde. Ik wilde dit toen maar wat graag doen.”

Soms mocht Vajèn weer even.



Een stuk waarin alleen maar gezongen wordt, heeft Vajèn nog nooit gedaan. „Dat zal vermoeiend zijn, denk ik. We zijn daar nu conditie en stemconditie voor aan het vinden, je moet wel die zeventig minuten halen.” De meeste teksten moest ze thuis in haar hoofd stampen, weer terug in haar nieuwe huis op Amsterdam IJburg. Hoe vonden de buren dat? Ze lacht, maar ook: „Serieus, er is nog niemand die heeft gezegd dat ik overlast bezorg. Het is niet heel gehorig, maar als ik soms sta te blèren, dan denk ik: die mensen boven mij moeten dat gewoon wel horen. Maar een dingdong aan mijn deur, heb ik gelukkig nog niet gehoord. Ze groeten me vanaf hun balkonnetje. Misschien denken ze wel ‘ach, laat dat kind’, haha.”

De zalen niet vol, dat is gek

De mogelijkheid bestaat (of is levensgroot) dat Buddy, Vajèn en collega’s straks voor nauwelijks gevulde zalen staan, terwijl die toch uitverkocht is. Buddy: „Ik ben laatst bij een concert van Willemijn Verkaik geweest in DeLaMar, de zaal was voor een kwart gevuld. Het bracht eigenlijk een speciaal gevoel met zich mee. Iedereen had het gevoel: wij zijn hierbij, wij zijn the lucky ones. Als acteur heb je het publiek ook nodig om de energie verder te brengen. Misschien moeten we iets harder werken dan we gewend zijn, maar als ik aan Willemijn terugdenk gaf het toch iets bijzonders.”

Ook Vajèn heeft enkele optredens voor halflege zalen gezien en ook een paar keer zelf gezongen. „Het is gek en het zal gek blijven. Aan de andere kant is het wat met vier mensen op het toneel intiemer. Ik denk dat deze muziek de zaal wel in knalt en dat de mensen wel in dit verhaal willen duiken. Maar ja, heel eerlijk, dit is niet wat je wilt. Toch is het ’t belangrijkste dat we weer mogen. Ik krijg reacties van mensen die zo blij zijn dat er weer iets in het theater komt en dat ze er naartoe kunnen.”

Je moet veel moed hebben

Met Murder Ballad en – noodgedwongen – voor minder gevulde zalen draaien, is dus een stunt van STENT Producties. Hoe flikt Giovanni Sturkenboom dat dan? „Heel veel moed hebben”, reageert de producent nuchter. „Goed kijken wat er wel en wat er niet kan en met wie je gaat samenwerken. Dat heeft voor heel wat slapeloze nachten gezorgd. Maar als ik iets wil doen, dan doe ik dat gewoon. Vorige week hebben we toevallig een steuntje in de rug gekregen door een fonds. Daar ben ik blij mee, maar ook zonder dat steuntje hadden we het geflikt.”

