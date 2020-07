Potterheads opgelet: alle Harry Potter-films in de bios deze zomer

Harry Potter-fans opgelet! Alle acht verfilmingen van de Harry Potter-boekenreeks worden deze zomer exclusief in de Nederlandse bioscopen vertoond.

Het coronavirus heeft in veel gevallen roet in de vakantieplannen gegooid, maar geen nood. Distributeur Warner Bros heeft voor prima zomervermaak gezorgd: de Harry Potter-films zullen deze zomer weer in de bioscoop te zien zijn.

Eerste keer

De eerste twee delen worden vanaf 16 juli vertoond. Daarna komen er elke week twee delen bij, tot op 3 augustus de laatste twee films – The Deathly Hallows 1 en 2 – in de roulatie komen.

Op tv wordt de filmreeks meestal rond de feestdagen herhaald, maar sinds 2011 zijn de films bijna niet meer te zien geweest op het grote doek. Bioscopen grijpen al een tijdje terug op oude klassiekers, nu Hollywood vanwege het coronavirus niet veel nieuwe films uitbrengt. Zo draaien bij Pathé Film Classics als de Shawshank Redemption, Titanic en delen van Star Wars. In sommige bioscopen waren enkele delen van de Harry Potter-serie ook al te zien. Het is wel de eerste keer dat alle Potter-films te zien zijn op het grote Imax-formaat.

Harry Potter is succesvol

De Harry Potter-reeks is, na Marvel en Star Wars, de succesvolste filmreeks uit de geschiedenis. De acht films, die tussen 2001 en 2011 uitkwamen, brachten wereldwijd 10 miljard dollar op. In Nederland kochten meer dan 12 miljoen bezoekers een kaartje voor de acht films.

Nederland is het enige land in Europa waar de Potter-films op deze manier opnieuw worden uitgebracht. De voorverkoop van de vertoningen is vrijdagochtend begonnen. Om welke Nederlandse bioscopen het precies gaat, is nog onduidelijk.

Puzzelen

Sinds 1 juni zijn de bioscopen in Nederland weer geopend. Door het coronavirus kunnen er minder bioscoopkaartjes verkocht worden; er moet namelijk in de bioscoop ook anderhalve meter afstand worden gehouden. Directeur van de bioscoopkoepel NVBF Gulian Nolthenius zei eerder al dat het opengaan van de bioscopen puzzelen wordt. Want: welke films worden er gedraaid? Het is ook maar de vraag hoeveel distributeurs nieuwe titels durven uit te brengen als er maar heel weinig publiek toegelaten kan worden, bevestigt Nolthenius. „Met dertig mensen in een zaal is minder geld te verdienen dan met een volle zaal in de oude situatie.”

