Kwart van de Nederlanders liegt weleens tijdens sollicitatiegesprek

Verzwijgen dat je eigenlijk geen kennis hebt van SAP-software, ‘moest vertrekken’ in plaats van zelf ontslag hebt genomen of ergens eigenlijk minder lang hebben gewerkt omdat je met een burn-out thuis zat. Een kwart van de Nederlanders wil een nieuwe werkgever voor zich winnen door te liegen.

Dat blijkt uit onderzoek van IT-detacheerder PEAK-IT. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders die in loondienst zijn voor 32 uur of meer en ooit op sollicitatiegesprek zijn geweest.

Liegen over kinderwens

De informatie wordt bewust achterwege gelaten tijdens een gesprek, omdat ze wisten dat het de kans op de baan zou verminderen. Een vijfde van de werkende Nederlanders houdt zelfs achterwege dat ze eigenlijk een kinderwens hebben. Van de vrouwen liegt 36 procent hier weleens over, versus 15 procent van de mannen. Hoogopgeleide sollicitanten delen het minst snel dat ze (later) graag kinderen zouden willen.

En dat terwijl een werkgever helemaal niet mag vragen over privézaken. Krijg je tijdens een sollicitatiegesprek toch een vraag over je privéleven of je gezondheid, zoals de vraag naar een kinderwens? Dan hoef je hier geen antwoord op te geven.

‘Sollicitanten moeten zich veilig voelen’

„Bij sollicitatiegesprekken is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen”, zegt Jojanneke van ’t Land, Talent & Development Director bij PEAK-IT. „Dit is de enige manier waarop je de volledige persoonlijkheid te zien krijgt. En dat eerlijke beeld heb je nodig om vervolgens een gedegen beslissing te maken.”

Zorg als organisatie dus voor een duidelijk, overzichtelijk sollicitatieproces, tipt Van ’t Land. „Wees concreet over welke stappen er zijn, stel kandidaten actief op hun gemak en geef te allen tijde terugkoppeling. Hier heeft men recht op en het draagt bij aan het positieve beeld dat men heeft over zijn mogelijk toekomstige werkgever.”

Vaardigheden verzinnen op het cv

Uit het onderzoek blijkt verder dat we vaardigheden op ons curriculum vitae daarentegen amper verzinnen: slechts 4 procent heeft competenties op het cv staan die zij eigenlijk niet beheersen.

