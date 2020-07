Online commotie over de Bachelorette: zijn vrijgezellen wel oprecht?

Er is online wat commotie ontstaan over het programma de Bachelorette. De motieven van de deelnemers worden steeds meer in twijfel gebracht, helemaal omdat een aantal kandidaten in het verleden al meedeed aan andere tv-programma’s.

Rijk Hofman

In een aflevering van Lieve Gaby… het napraatprogramma van Rijk Hofman op YouTube over de Bachelorette, showt Rijk dat een aantal van hen al in tv-programma’s heeft gezeten.

Zo wisten we al dat Richie een keer eerder meedeed aan het programma First Dates. Dat is op zich geen schande, want het lijkt erop dat hij dus echt op zoek is naar liefde. Over twee andere kandidaten wordt getwijfeld door kijkers. Zo deed vrijgezel Chris in het verleden mee aan Holland’s Next Top Model, zoals je kunt zien in de video van Rijk.

The Face

Maar nieuw voor velen is dat ook Jordy al eerder zelf meedeed aan een programma. We wisten al dat Jordy’s moeder Alexandra Schmidt meedeed Utopia (waardoor Jordy al diverse malen op televisie verscheen). Hijzelf verscheen een aantal jaar geleden in het programma The Face: een modellenprogramma van RTL. In ronde één ging hij naar huis. Het programma werd destijds gewonnen door Chelsey Weimar.

Oprechtheid

Kijkers twijfelen of de deelname van de vrijgezelle mannen wel zo oprecht was, nu blijkt dat een aantal van hen duidelijk al ergens in de casting archieven van de tv-wereld zitten. “Jordy was ook al best vaak in Utopia, zonder dat hij deelnam. Wil hij niet gewoon aandacht?”, schrijft iemand onder de video. “Opvallend inderdaad, al die mannen in de media. Ik zie Kasper, Boy en Mischa ook constant in reclames voorbijkomen”, meent een ander.

De twee finalisten van het programma, Joey van Herle en Niek Marijnissen, hebben wij nog niet in oude televisieprogramma’s kunnen ontdekken.

