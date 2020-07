5 films en series die in week 29 op Netflix verschenen: Cursed, Fatal Affair en meer

Ook in week 28 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de miljoenenproductie Cursed en het indrukwekkende Father Soldier Son.

Deze week was er goed nieuws voor fans van Game of Thrones, The Hunger Games en The Witcher. Cursed verscheen namelijk op Netflix. Een nieuwe fantasy serie waar de streamingdienst flink in geïnvesteerd heeft. Verder verscheen er met Father Soldier Son een zeer indrukwekkende en ontroerende documentaire. Liever iets minder zwaars en wat meer spanning? Dan kun je losgaan op Fatal Affair en Dark Desire.

1. Cursed

Serie

Genre: avontuur/fantasie

De legende van koning Arthur, maar dan net even anders. In Cursed is het namelijk niet Arthur, maar de jonge Nimue die met haar mysterieuze krachten en een magisch zwaard haar volk moet redden. Dat doet ze overigens wel in samenwerking met Arthur, alleen is hij in deze versie van het welbekende verhaal geen toekomstige koning, maar een charmante huurling. Cursed is één van de grootste Netflix producties van het jaar en dat zie je.

2. Father Soldier Son

Documentaire

Genre: oorlog

In Amerika is het een eer om te strijden voor je land. Militairen worden gezien als helden, maar wat als je uitgediend bent? Veel voormalig soldaten vallen in een diep zwart gat. In de indrukwekkende Netflix documentaire Father Soldier Son volgen we een soldaat die zwaargewond is geraakt in Afghanistan. Zijn leven verandert drastisch, maar ook dat van zijn zoons. Naast militair is hij namelijk ook alleenstaand vader. Samen moeten ze op zoek naar een nieuw leven en dat gaat met vallen en opstaan.

3. Fatal Affair

Film

Genre: thriller

Ellie is een succesvol advocate en heeft haar leven prima op de rit. Toch twijfelt ze soms en die twijfel komt haar duur te staan. Ze laat zich in deze Netflix film verleiden door een oude bekende en die laat niet meer los. Ellie weet dat ze een fout heeft gemaakt en doet er alles aan om er een punt achter te zetten. Helaas voor haar denkt hij daar anders over en belandt ze in een duister kat-en-muisspel.

4. The Business of Drugs

Documentaire

Genre: misdaad

We zitten middenin een enorme oorlog. De oorlog tegen drugs. Drugshandel is één van de grootst businesses in de wereld en de impact is enorm. Hoe groot deze precies is, zie je in de Netflix documentaire The Business of Drugs. In deze serie worden in zes afleveringen zes verschillende soorten drugs onder de loep genomen door een voormalig CIA-analiste.

5. Dark Desire

Serie

Genre: thriller

Heb je de thrillerserie YOU met veel plezier gekeken? Dan is het Mexicaanse Dark Desire een goede vervolgstap. In deze Netflix serie volgen we Alma. Een getrouwde docente met een dochter. Tijdens een weekend bij een goede vriendin laat ze zich verleiden door Dario. Helaas voor haar loopt deze one night stand nogal uit de hand. Dario kan Alma niet loslaten en werkt zich dieper in haar leven. Alsof dat al niet lastig genoeg is, raken Dario en Alma ook nog eens betrokken bij een moordzaak. Kom daar maar eens uit.

