Linkin Park laat Twitter video van Trump verwijderen

Linkin Park heeft Twitter verzocht een video van de tijdlijn van de Amerikaanse president Donald Trump te verwijderen. In de campagnevideo was muziek van Linkin Park te horen. De band diende een klacht in vanwege schending van de auteursrechten.

„Linkin Park steunde en steunt Trump niet en geeft zijn organisatie geen toestemming om onze muziek te gebruiken”, liet de band in een verklaring op Twitter weten over het gebruik van hun nummer In the End. De video werd aanvankelijk geüpload door het officiële Twitteraccount van het Witte Huis en zaterdag door Trump geretweet.

De in 2017 overleden frontman van Linkin Park Chester Bennington was publiekelijk anti-Trump. Een paar maanden voor zijn dood tweette Bennington: „Ik herhaal … Trump is een grotere bedreiging voor de VS dan terrorisme!! We moeten onze stem terugnemen en staan ​​voor waar we in geloven.”

Ook ruzie met Rolling Stones

Ook The Rolling Stones zijn niet bepaald fan van president Trump. Zij eisten een tijd geleden al dat hij zou stoppen met het draaien van hun nummers tijdens zijn campagnebijeenkomsten. Als hij dat niet doet, daagt de Britse rockband hem voor de rechter.

Tijdens een veelbesproken Trump-rally in Tulsa (Oklahoma) werd het nummer You Can’t Always Get What You Want gedraaid. Trump deed dat ook tijdens zijn campagne in 2016, en ook toen vroeg de band van voorman Mick Jagger hem al daarmee te stoppen.

De Stones voegden zich bij een lijst van artiesten die Trump het gebruik van hun muziek verbieden. Onder hen zijn Queen (We Are The Champions), Neil Young (Rockin’ In The Free World), Rihanna (Don’t Stop The Music) en Pharrell Williams (Happy).

