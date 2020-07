Nieuwste Netflix-serie Cursed is een dikke miljoenenproductie, en dat zie je

Nieuwe Netflix-serie Cursed is een miljoenenproductie. Kosten noch moeite, inclusief intensieve paardrijlessen en een cursus next level handboogschieten, werden gespaard. En dat zie je.

Cursed belooft ‘de leegte die ontstond na Game of Thrones te vullen’. „GoT meets Hunger Games.” Fans vinden het „een combinatie tussen GoT en The Witcher.” Rondje Google en Netflix’ Cursed klinkt in elk geval veelbelovend.

Vanaf morgen is de fantasy-serie op Netflix te zien. Metro nam vorige zomer al een kijkje op de set en interviewde een aantal hoofdrolspelers en Tom Wheeler, schrijver van het boek, waarop de serie is gebaseerd. Jonge, vrouwelijke actiehelden zijn „een trend” en hij heeft gekozen voor eentje met zowel haar prinses-momentjes als de wens ‘to get dirty’. „Ik heb me laten inspireren door mijn dochter van twaalf.”

Over Cursed

Netflix noemt Cursed een coming-of-age-verhaal met actuele thema’s, zoals natuurproblemen, religieus terreur, oorlogen zonder doel en de moed zien te vinden wanneer alles verloren lijkt te zijn. In totaal bestaat de serie uit tien afleveringen van telkens een uur. De hoofdrol is voor Katherine Langford. Zij schitterde eerder al in 13 Reasons Why.

Cursed, gebaseerd op het gelijknamige boek, is een verfilming van de Arthur-legende. Je weet wel, die met dat zwaard en de ronde tafel, maar dan in een alles uit de kast halende Netflix-jasje, of kostuum. Het Middeleeuwse verhaal wordt verteld vanuit Nimue, een jonge vrouw met een mysterieuze gave die is voorbestemd om de machtige en tegelijkertijd tragische ‘Lady of the lake’ te worden. Na de plotselinge dood van haar moeder vindt Nimue een bondgenoot in de bescheiden huurling Arthur. Samen gaan ze op zoek naar Merlijn om hem het eeuwenoude zwaard te overhandigen. Gaandeweg wordt Nimue het symbool voor moed en rebellie tegen de angstaanjagende Red Paladins en hun koning Uther.

Schrijver en producent Tom Wheeler

Schrijver Tom Wheeler en prijswinnend striptekenaar Frank Miller (Batman, Sin City) sloegen de handen ineen voor hun boek Cursed. Allebei hebben ze een grote fascinatie voor het King Arthur-verhaal en Miller speelde zelfs ooit een rolletje tijdens de musical-uitvoering op zomerkamp.

Maar hoe maak je een vernieuwende uitvoering van een eeuwenoude legende? vroeg het tweetal zich achter de oren krabbend af. Het was uiteindelijk Wheelers dochter van twaalf die de uitkomst bood, zonder dat ze het zelf doorhad. „We besloten voor het perspectief van een jonge vrouw te gaan, waardoor nieuwe mogelijkheden en allerlei ideeën in ons opborrelden. Op deze manier zouden we een hele nieuwe generatie in de oude mythologie kunnen integreren.”

En zo geschiedde. Toen ze nog niet eens halverwege waren, bood Netflix al interesse in de ‘verserie-ing’ van het boek. „We waren meteen opgewonden, ik weet nog dat ik shakend in de auto zat nadat ik het hoorde. Om te zien hoe jouw personages tot leven komen en te experimenteren met een unieke manier van storytelling, is natuurlijk niet te weerstaan”, vertelt Wheeler.

De deal werd beklonken en terwijl de twee verder schreven en tekenden aan Cursed, begonnen de castings en daarna de opnames. Dat het een miljoenenproject zou worden, waarbij kosten noch moeite werden gespaard, werd Wheeler al gauw duidelijk. Het leverde hem zeker weleens druk op, vertelt hij, terwijl hij er nu ontspannen bij zit. „Ik dacht weleens: het is wel veel fuzz voor een verhaal dat nog niet eens af is.”

Jonge Squirrel (11)

‘When I was young…’ klinkt uit de mond van Billy Jenkins (11 jaar, tijdens de opnames) op z’n minst aandoenlijk. Maar toen hij ‘nog jong was’, keek hij het liefste naar Stranger Things, met popcorn tot hij er misselijk van werd, verklapt hij. Billy komt nét terug van een handboogschietles en neemt samen met zijn moeder, die altijd met hem mee gaat, plaats op de bank. Hij kijkt alle journalisten recht aan, met een vriendelijke glimlach. ‘

‘Lots of fun’ noemt hij het hele avontuur. Hij speelt Squirrel en met zijn lichte ogen en uitstekende oren, letterlijk, is er niet veel voor nodig om hem als een speelse eekhoorn voor te stellen. „Squirrel kijkt op tegen Nimue. Hij ziet haar als z’n grote zus en wil haar beschermen. Hij is heel dapper.” Op de vraag of hij op Squirrel lijkt, lacht de jonge acteur. „Hij is superdapper, ik meer medium-dapper.”

Ook in The Crown

De kindacteur, die onder meer in The Crown speelde, viel jaren geleden op tijdens een auditie door zijn moonwalk, die hij zomaar even deed en ook nu af en toe tussen de opnames door doet. En de rest is geschiedenis.

Hij gaat nog gewoon naar school, zij het ongeveer de helft van de week, de rest leert hij via thuis- of ‘set’onderwijs. Een druk leventje, maar dat het ook nog gewoon een prille tiener is, blijkt wel uit zijn reactie op de vraag of hij al veel meisjes achter zich aan heeft. Hij giechelt even en schudt dan z’n hoofd. „Maybe later. And thumbs up for my family.”

Alcoholische Merlijn in Cursed

Gustaf Skarsgård speelt Merlijn. „Maar een totaal andere dan je ooit hebt gezien. Deze Merlin is een cynische alcoholic en is al z’n magie verloren. He’s is a bad place, en precies daar begint het verhaal.” Een interessante rol om te spelen. „Hij is zoveel van alles. De joker, de held, de antiheld, de oude wijze man, de minnaar… Je denkt op een gegeven moment dat je weet wie hij is en dan verandert alles weer.”

De acteur speelde ook in Vikings, maar Cursed is nog meer fantasy. „Het is volop sprookjes-avontuur, het is echt fantastisch.” Hij komt uit een acteursfamilie, groeide zo’n beetje op in campers en zou niets anders meer willen. „Dit leven past bij een vagebond als ik. Ik zou maar claustrofobisch worden in een ‘normaal leven.’ Ik ben nu zo vrij als een vogel.”

Donkere actrice in de Middeleeuwen

Shalom Brune-Franklin speelt Igraine. „Een non met een geheim die Nimue en Arthur vergezeld tijdens hun reis.” In een nutshell. Ze is iets te laat, verontschuldigt ze zich en ze pakt lachend een haarlok vast, „ik zat midden in hair tests, we zijn nog druk bezig welk haar het beste bij Igraine past.” Hoewel haar haar het grootste gedeelte is bedekt.

De donkere actrice noemt het ‘a big deal’ dat ze een van de hoofdpersonages is. „Nooit gedacht dat ik hier in zou spelen. In films en series over de Middeleeuwen zie je nooit gekleurde vrouwen.” En in Cursed twee, zij en Adaku Ononogbo, die strijder Kaze speelt. „We stonden in onze volledige kostuum op de set en voelden allebei dat het zo’n groot moment was, dat we daar deelden. How cool is this? riepen we naar elkaar.”

Jankende monnik

Daniel Sharman speelt de jankende monnik, al klinkt Weeping Munk beter. Tijdens het interview praat hij veel met z’n handen en kijkt hij je met expressieve ogen aan. Hij draagt z’n haar in een knotje en onder z’n jeans prijken hippe men-boots. Een knappe verschijning die de bad guy speelt. Een moordende monnik die verschillende wapens gebruikt om z’n slachtoffers mee af te maken. „Zijn leven bestaat uit trainen, vechten en slapen. Het is een erg fysieke rol, dus ik heb bijna een heel jaar hetzelfde gedaan. Trainen, vechten en slapen, zodat ik zijn leven kon begrijpen.”

Maar het is wel een bad guy met een goed hart, besluit hij. „Hoe beschadigd je ook bent, er is altijd wel een way out. En kinderen kijken ook, weet je. Dus die ideologie is goed voor de mensheid.”

Groetjes van Kath

Dé hoofdrolspeler is natuurlijk Katherine Langford en ook zij zou beschikbaar zijn voor een interview. Na uren wachten, want ook dat hoort bij een setbezoek, kwam het verlossende woord. ‘Kath’ was te druk vandaag met haar zwaardles. Maar we kregen wel de groetjes.

