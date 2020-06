5 films en series die in week 26 verschenen: La La Land op Netflix en meer

Iedere zondag tipt de redactie van Metro vijf nieuwe films en series op Netflix, Videoland, HBO/Ziggo, Disney+ en andere streamingdiensten. Sinds deze week kun je onder meer kijken naar La La Land en is er toch nog een manier om te genieten van het Songfestival.

Netflix heeft namelijk een nieuwe Orginal uitgebracht over het welbekende muziekfeest. Daarnaast staat La La Land opeens op drie verschillende streamingdiensten. Verder heeft Fred van Leer zijn eigen Videoland documentaire gekregen, staat een populaire actieserie uit het verleden op Netflix en duikt diezelfde streamingdienst in één van de grootste schandalen uit de Amerikaanse gymnastiekwereld.

1. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Genre: komedie

Waar te zien: Netflix

Lars Erickssong and Sigrit Ericksdóttir (gespeeld door Will Ferrell and Rachel McAdams) worden door IJsland uitgekozen om naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Een droom die uitkomt, maar echt gesteund worden ze niet. Overal worden ze belachelijk gemaakt en hun deelname lijkt uit te lopen op een ramp. Maar Lars en Sigrit laten zich niet opzijzetten en doen er alles aan om de criticasters de mond te snoeren. Een feelgoodfilm vol humor.

2. La La Land

Genre: romantiek

Waar te zien: Netflix, Videoland en Ziggo Movies

Op het eerste oog lijkt La La Land misschien een typisch romantische musicalfilm, maar dat is te kort door de bocht. Dit liefdesverhaal heeft veel meer te bieden en steekt uitstekend in elkaar, zowel qua verhaallijn, als camerawerk. Een unieke film die je zeker een keer de kans moet geven. Dat is nu een stuk makkelijker, want La La Land staat sinds deze week op Netflix, Videoland en Ziggo Movies.

3. Fred: Het Andere Gezicht

Genre: documentaire

Waar te zien: Videoland

Fred van Leer ken je waarschijnlijk als een positieve en goedlachse televisiepersoonlijkheid. Alles lijkt hem mee te zitten, maar geen enkel leven is perfect. In de Videoland documentaire Fred: Het Andere Gezicht geeft Van Leer zich bloot. In drie afleveringen laat hij de andere kant van de glitter & glamour in zijn leven zien.

4. Athlete A

Genre: documentaire

Waar te zien: Netflix

Jarenlang werkte Larry Nassar als arts bij de Amerikaanse turnploeg. In die tijd werkte hij samen met veel jonge turnsters en hielp ze om fit te blijven. Maar in 2015 bleek dat Larry zijn handen niet thuis kon houden. Meer dan 250 jonge vrouwen en meisjes beschuldigen hem van aanranding. Sommige vergrijpen vonden al in 1992 plaats. Hoe het kon gebeuren dat deze arts vijfentwintig jaar lang ongestraft turnsters misbruikte, zie je in de aangrijpende Netflix documentaire Athlete A.

5. 24

Genre: actie

Waar te zien: Netflix

Het is alweer negentien jaar geleden dat 24 voor het eerst op televisie verscheen. Nu is deze spannende actieserie eindelijk ook op Netflix te vinden. Hoewel er inmiddels tal van nieuwe vergelijkbare series zijn verschenen, blijft 24 uniek. Deze serie speelt zich namelijk af in real time. Een minuut in het echt is ook een minuut in de serie. Hierdoor word je als kijker nog meer meegenomen in het verhaal. Dankzij deze bijzondere aanpak groeide 24 uit tot één van de populairste actieseries, die nog steeds het kijken meer dan waard is.

