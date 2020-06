5 films en series die in week 25 verschenen: The Sinner seizoen 3 op Netflix en meer

Iedere zondag tipt de redactie van Metro vijf nieuwe films op Netflix, Videoland, HBO/Ziggo, Disney+ en andere streamingdiensten. Sinds deze week kun je onder meer kijken naar het derde seizoen van de spannende Netflix Original The Sinner

Niet alleen The Sinner heeft een nieuwe seizoen gekregen, ook het bekroonde The Politician keert terug op Netflix. Liever lachen in onze eigen taal? Dan kun je nu terecht op Videoland voor een lekkere feel good film van eigen bodem. Zoek je wat meer inhoud? Kijk dan het met lof overladen Little Women op Pathé Thuis.

1. The Sinner (seizoen 3)

Genre: thriller

Waar te zien: Netflix

Na twee succesvolle seizoenen is The Sinner terug voor een derde reeks afleveringen. Ditmaal volgen we rechercheur Harry Ambrose die een tragische auto-ongeluk in New York inspecteert. Zo komt hij in contact met de man die achter het stuur zat: Jamie. Hij is een gerespecteerd leraar die het leven perfect op orde heeft. Althans, dat lijkt zo. Wanneer schoolvriend Nick opeens opduikt, blijkt ook Jamie een duistere kant te hebben. Het is aan Ambrose om in te grijpen voordat het opnieuw fout gaat.

2. The Politician (seizoen 2)

Genre: komedie / drama

Waar te zien: Netflix

Ryan Murphy, de grote man achter Glee, kwam in 2019 met een nieuwe serie. Een soort parodie op het leven van de allerrijksten. The Politician gaat over Payton Hobart. Een veel te ambitieuze student uit de hoogste laag van de samenleving. Zijn enige doel is president van Amerika worden. In seizoen één zette hij de eerste stap door zijn High School te veroveren, nu is New York aan de beurt. Een unieke serie die bijna de Golden Globe voor beste serie wist te winnen.

3. Huisvrouwen Bestaan Niet 2

Genre: komedie

Waar te zien: Videoland

Het eerste deel van Huisvrouwen Bestaan Niet was een groot succes. Bioscoop zalen zaten vol en dus kon een tweede deel niet uitblijven. Ook deze trok eind 2019 genoeg bezoekers om de Gouden Film status te krijgen. Mocht je daar niet aan hebben bijgedragen, dan kun je deze Hollandse komedie nu ook streamen op Videoland. Opnieuw volgen we huisvrouwen Marjolein, Gijsje en Loes, want zij worstelen nog steeds met het moederschap, liefde en carrière. En dat leidt opnieuw tot vele hilarische situaties.

4. Little Women

Genre: kostuumdrama

Waar te zien: Pathé Thuis

Zes Oscarnominaties en een tsunami aan lovende recensies. Little Women behoort zonder enige twijfel tot de beste films van 2019. De kijker wordt in dit kostuumdrama meegenomen naar het Massachusetts van 1860. Daar vinden we vier zussen die opgroeien ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Een tijd waarin er veel verandert. Little Women laat zien hoe de vier zussen ieder op hun eigen manier een weg vinden in de maatschappij en de liefde.

5. Lost Bullet

Genre: actie

Waar te zien: Netflix

Voor ‘simpel’ vermaak moet je bij deze week bij Netflix zijn. Daar vind je nu namelijk Lost Bullet, of zoals de film eigenlijk heet: Balle Perdue. Deze Original-film heeft Netflix namelijk uit Frankrijk gehaald. Lost Bullet gaat over een geniale automonteur met een crimineel verleden. Ondanks dat hij nu alleen nog maar eerlijk werk doet, wordt hij verdacht van moord. Omdat de politie hem niet wil geloven, moet hij zelf op zoek naar een verdwenen auto waarin het bewijs van zijn onschuld ligt. Zoals de titel al doet vermoeden, is dat een kogel.

