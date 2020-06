Neergeschoten buffel doorboort na afloop been van jager

Een Australische jager kwam er bij zijn laatste jachtsessie slecht vanaf toen hij een buffel neerschoot. De man liep ernstige verwondingen op, omdat de buffel hem na afloop in zijn doodsstrijd doorboorde.

De man bleef achter met een gat in zijn knie en een snee van maar liefst twintig centimeter onder zijn achterwerk. De man, Chris McSherry (35), spotte het beest in Port Bradshaw en schoot hem neer met pijl en boog. Hij gebruikte twee pijlen, schrijft LAD Bible.

Bloedspoor

De jager volgde daarna het bloedspoor van de buffel, die gevlucht is. Hij schoot daarna nog een paar keer op het beest. Net toen hij dacht dat hij de zwaargewonde buffel echt gedood had, stormde die op hem af en boorde twee keer met zijn hoorns in het lichaam van de man.

Aan NT News vertelt Chris over het moment. „Ik slaagde erin om me om te draaien en deed ongeveer drie stappen voordat hij mij met zijn hoorns in mijn bovenbeen stak. Hij duwde mij naar voren. Toen sloeg ik op de grond en stak de buffel me weer. Hij tilde mij op met zijn hoorns bij mijn rechterbeen en smeet me ongeveer drie meter verder.”

Colablikje

Vlak na de aanval overleed de buffel. Chris werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij geopereerd werd. „De buffel heeft me behoorlijk toegetakeld. Ik heb een gat boven mijn knie waar een colablikje in past en een megasnee onder mijn kont.”

Wat er met de buffel is gebeurd is onbekend; Chris heeft wellicht een huidtransplantatie nodig. De man heeft tevens aangegeven gewoon weer te gaan jagen zodra het kan.

