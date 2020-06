Hondenbezitter waarschuwt politie voor hond in auto op handige wijze

Met het warme weer krijgt de politie helaas weer steeds vaker te maken met hondenbezitters die hun hond in een snikhete auto laten wachten. Een hondenbezitter in de Zaanstreek pakte het echter slim aan. Hij waarschuwde de politie via het scherm in zijn Tesla.

Dog Mode

„Dit hadden wij nog nooit gezien! Jullie wel?” schrijft de Politie Zaanstreek zondag bij een foto op hun Facebook-pagina.

Op de foto is te zien dat de eigenaar van een Tesla die zijn hond in de auto liet, de politie waarschuwde de auto niet open te breken. Dit deed hij door een boodschap op het scherm van zijn auto.

„Mijn baasje komt zo terug. Geen zorgen! De airco is ingesteld op 21 graden celcius”, valt er te lezen op het scherm. De zogenaamde Dog Mode is een functie die Tesla in 2019 introduceerde, maar die bij het grote publiek dus nog niet zo bekend is. De politie lijkt in ieder geval blij met de modus. Achter de tekst bij de foto op Facebook staat een dikke smiley.

