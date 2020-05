Staatssecretaris: ga naar het terras, help de lokale ondernemer

Het zal je niet ontgaan zijn: morgen gaan de terrassen eindelijk weer open. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken deed zondag daarom een oproep in het programma WNL Op Zondag aan iedereen in Nederland om daar vooral gebruik van te maken.

De staatssecretaris hoopt dat iedereen gebruik maakt van de mogelijkheid om weer een drankje te drinken op het terras en dat lokale ondernemers zo een steuntje in de rug krijgen. „ Ik las ergens dat een restaurant maar drie reserveringen had. Ik zou willen zeggen: mensen, ga toch kijken, ga bellen of er een plekje voor je is”, zei ze in het programma op NPO 1.

Visrestaurant

Zelf gaat de staatssecretaris ook even een drankje drinken en een visje eten bij een nieuw visrestaurant bij haar in de buurt. Ze raadt daarbij iedereen aan om vooral hetzelfde te doen, maar de maatregelen wel in acht te nemen. „Houd je uiteraard aan alle regels: vermijd drukte, houd afstand, en als je ziek bent blijf je thuis, maar help die ondernemer om weer op te starten”, zegt Keijzer.

Maandag 12.00 uur

Hoewel de Nederlandse horeca liever al tijdens het Pinksterweekend open zou zijn, is het vanaf maandagmiddag 12.00 uur eindelijk weer mogelijk om een terrasje te pakken. De terrassen in Nederland dan weer gedeeltelijk open.

Binnen in restaurants en bars mogen maximaal dertig gasten tegelijk aanwezig zijn en moeten ze op voorhand reserveren. Op de terrassen geld geen maximumaantal gasten, als iedereen maar een zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.

