5 nieuwe series die deze week verschenen: White Lines op Netflix en meer

Iedere zaterdag tipt de redactie vijf nieuwe series op Netflix, Videoland, Disney+ en andere streamingdiensten. Sinds deze week kun je onder meer White Lines bekijken, de nieuwe serie van de makers van La Casa de Papel.

De productie van films en series ligt nog altijd nagenoeg stil, maar voorlopig komt er nog genoeg nieuws uit. We houden je op de hoogte van de beste nieuwe content. Dit is de top 5 series van week 21.

1. White Lines

Genre: drama, mysterie

Waar te zien: Netflix

White Lines is de nieuwe serie van de maker van La casa de papel. Centraal staat de moord op een legendarische dj uit Manchester, die van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn. Als zijn lichaam twintig jaar later weer opduikt, pakt zijn zus direct het vliegtuig om de zaak te onderzoeken. Daar ontdekt ze de duistere zijde van het party-eiland.

2. History 101

Genre: educatie, documentaire

Waar te zien: Netflix

History 101 is een heerlijke serie, bestaande uit tien mini-documentaires van 20 minuten over willekeurige historische onderwerpen. Zo zijn er afleveringen over robots, feminisme en genetica, maar ook over de geschiedenis van fastfood. Dankzij de lengte van de afleveringen is dit serie waarbij je na iedere aflevering denkt: ‘nog eentje dan’.

3. The Bachelorette

Genre: reality-tv

Waar te zien: Videoland

Series als Ex on the Beach en Temptation Island worden massaal bekeken, al durft niemand toe te geven dat ze ervan smullen. Nieuw in die categorie is The Bachelorette, de omgekeerde versie van The Bachelor. Gaby Blaaser is de begeerde vrijgezel, die met achttien vrijgezelle mannen naar Zuid-Afrika afreist. Eenmaal daar, gaan de mannen om haar strijden. Plat, inhoudsloos, maar stiekem heerlijk kijkvoer.

4. Control Z

Genre: drama, cybercrime

Waar te zien: Netflix

Control Z is een veelbelovend Mexicaans tienerdrama. Als een anonieme hacker zich mengt in de levens van een groep studenten van El Colegio Nacional, is geen enkel geheim nog veilig. Hun meeste diepe en duistere geheimen worden door de hacker gelekt en dat is niet zonder gevolgen.

5. Disney Gallery: The Mandalorian

Genre: sciencefiction, documentaire

Waar te zien: Disney+

In november 2019 werd Disney+ in Nederland met veel bombarie gelanceerd. De streamingdienst startte direct met Star Wars-serie The Mandalorian, maar daarbij hield het ook wel op wat betreft series. Nu is er eindelijk weer een goede serie te zien: een documentairereeks over de eerste live-action serie in het Star Wars-universum. In Disney Gallery: The Mandalorian word je in acht afleveringen meegezogen in het ontstaan van de serie. De technieken, de cast, Baby Yoda, alles komt voorbij. “We hebben een geweldige ervaring gehad met het maken van de serie en kijken ernaar uit om deze met je te delen”, aldus Jon Favreau. Lees hier meer. De eerste aflevering verscheen al op 4 mei. Sindsdien verschijnt er iedere week een nieuwe aflevering. S

