Jamie Vaes probeerde het toch nog een keer met Lil’ Kleine

Jaimie Vaes is na haar veelbesproken breuk met Jorik Scholten, ook wel bekend als Lil’ Kleine, teruggegaan naar hem. Zo vertelt Vaes in een nieuwe aflevering van de YouTube-serie ‘Fawry‘.

Vaes besloot terug te gaan naar Scholten om uit te zoeken of hij toch niet de ware voor haar was. „We waren natuurlijk heel abrupt uit elkaar getrokken.”

Vaes en Scholten zetten drie jaar geleden een punt achter hun relatie, nadat er beelden online waren gekomen waarop te zien was hoe de artiest Vaes mishandelde. De beelden zorgden voor een grote ophef, maar toch besloot Vaes een jaar geleden weer Scholten op te zoeken. „We waren natuurlijk heel abrupt uit elkaar getrokken.” Hierdoor had Vaes het gevoel dat ze de relatie niet „definitief” had beëindigd en dat ze het niet goed had kunnen afsluiten.

Tegen Farja Farvardin – beter bekend als Fawry – vertelt Vaes dat de relatie met Scholten destijds ook echt „explosief” was. „Toen echt de bom barstte, hebben we eigenlijk nooit meer echt contact gehad voor een lange tijd”, vertelt ze. Na die bom, vertrok Vaes direct met zoontje Lío naar Ibiza. Toen de rust was wedergekeerd, wilde ze het toch nog een poging geven met Scholten. „Ik heb natuurlijk heel lang nog gedacht dat Jorik toen wel nog dé man zou zijn voor mij.”

In harmonie samen leven

Daarnaast hield Scholten ook het welzijn van haar zoontje in haar achterhoofd. „Dan denk je: het is ook wel hartstikke ruk alleen met die kleine. Ik wil ook een vader voor hem. En misschien na alles wat er is gebeurd, moest dit even gebeuren zodat hij nu wel een goede versie van zichzelf kan zijn.”

Vaes hoopte dat Scholten inmiddels besefte dat hij moest veranderen. „Als dit allemaal zo rigoureus is geweest voor Jorik, misschien beseft hij dan nu wel echt dat hij moet veranderen en zo zag het er ook een tijdje even naar uit”, vertelt ze tegen Fawry. Toch pakte het niet zo uit als Scholten had gehoopt: „Het was misschien nodig om gewoon te weten dit is het gewoon echt niet meer was.”

Samen of niet samen, Vaes hoopt dat ze in de toekomst allemaal in ,,harmonie” samen kunnen leven. „Het zou toch gezellig zijn als het allemaal kan in harmonie. Vooral voor Lío.”

