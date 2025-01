Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niemand wil wonen in Adele haar oude ‘spookvilla’

Je zou denken dat iedereen wel zou willen wonen in de oude villa van zangeres Adele in het Britse West Sussex. Maar niets is minder waar. Nadat Adele tegen CBS toe gaf dat ze delen van het huis ‘heel eng’ vond, maakte de Britse tabloids ervan dat het er zou spoken. En sindsdien lijkt het huis onverkoopbaar.

Iets waar de makelaar maar allesbehalve blij mee is.

Adele haar ‘spookhuis’ villa

Het begon allemaal in 2012, toen de Britse zangeres in een interview met de Amerikaanse zender CBS vertelde dat ze een deel van het huis, met de naam Lock House, eng vond. „Het is een beetje cliché, maar dit stukje is echt heel eng. Het was een tijdje een klooster”, zei ze destijds.

Een hele gekke uitspraak was dat niet. De villa was immers enorm en voordat het een woning was, was het inderdaad een klooster. Toch was het voor de Britse tabloids dé aanleiding om volop over Adele en haar ‘spokende villa’ te schrijven. The Sun beweerde zelfs dat Adele zélf had gezegd dat het er spookte, omdat ze dingen had gehoord die haar hadden laten schrikken.

‘Het pand vernield’

Nadat Adele vertrok uit de villa, is deze volgens de eigenaar onverkoopbaar. De villa, met tien slaapkamers, een bioscoop, een snookerruimte, een wellnesscomplex met zwembad en met een tennisbaan en een zomerhuis in de tuin, staat sindsdien leeg.

„Adele heeft het pand vernield door te zeggen dat het er spookt”, is de eigenaar van mening. „Hoewel het pand consequent wordt aangeboden door topmakelaars, zijn er geen biedingen binnengekomen.” Vijf jaar geleden nog zou iemand een bod hebben ingetrokken na het horen van de spookverhalen.

Voor de eigenaar is de maand vol. Hij laat de villa flink onder handen nemen en bouwt het om tot drie verschillende woningen en een vakantiehuis, in de hoop het zo wel verhuurd of verkocht te krijgen.

