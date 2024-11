Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer dan 300 inzendingen voor Eurovisie Songfestival: wanneer weten we wie voor Nederland op mag?

De Nederlandse selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival heeft 331 inzendingen ontvangen. Dat heeft de AVROTROS vandaag bekendgemaakt. Wanneer we horen wie het wordt, moet nog even op zich wachten. Toch gaf songfestival-commentator en lid van de selectiecommissie Cornald Maas al een voorzichtige tijdlijn.

De inschrijving om voor Nederland mee te doen aan het liedjesfestijn sloot gisteren om middernacht.

Inzendingen voor Eurovisie Songfestival 2025

„Een enorm en fantastisch aantal gezien de korte periode dat de inschrijving open was en de extra voorwaarden die aan een inzending gekoppeld waren”, reageert de omroep. „Nederlands, Engels maar ook andere talen. Ballads, uptempo, rock.”

De selectiecommissie bepaalt in de komende weken welke artiest namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Basel gaat. Vorig jaar was een recordaantal van meer dan zeshonderd liedjes ingezonden.

Cornald Maas over inzendingen

In talkshow Beau gaf „mister songfestival” Cornald Maas, die het commentaar bij het liedjesfestijn verzorgt en deel uitmaakt van de Nederlandse selectiecommissie, een voorzichtige inschatting van wanneer de inzending voor Nederland wereldkundig wordt gemaakt.

„Ik dacht: het wordt nog best een opgave. Want wie durft nog in de voetsporen van Joost Klein te treden?”, aldus Maas bij Beau. „Maar het heeft precies het omgekeerde gedaan.” Van zangeres Anouk is al bekend dat ze heeft aangegeven mee te willen doen in Basel. „Ook andere, vergelijkbare, grote namen hebben zich aangemeld”, weet Maas te vertellen.

‘We moeten er snel over uit zijn’

Binnenkort is het eerste beraad van de selectiecommissie, verklapt Maas. „Over niet al te lange tijd zijn we er over uit, want het moet wel.” Maas heeft al een lied gehoord tussen de inzendingen waarvan hij denkt ‘ja!’. „Het zal in ieder geval niet eind januari pas zijn dat de inzending bekend wordt gemaakt. Het moet wel wat eerder.”

🎤 Organisator belooft verbeteringen voor Eurovisie Songfestival Na de vorige editie van het Eurovisie Songfestival kwamen er na onderzoek „serieuze aanbevelingen” voor organisator European Broadcasting Union (EBU) naar voren om het evenement te verbeteren. Zo wordt er een ‘welzijnsproducer’ aangesteld, meldde Metro. Ook wordt er in Basel een plek ingericht voor deelnemers om zich terug te trekken van de hectiek en wordt de „communicatie verbeterd” en moet het evenement „zo neutraal mogelijk blijven”, aldus Bakel Walden, de voorzitter van de raad van toezicht van het Eurovisie Songfestival, verwijzend naar de controverse rond de deelname van Israël.

Joost Klein

De inschrijving opende dit jaar later dan normaal, omdat lange tijd niet bekend was of Nederland komend jaar mee zou doen aan het evenement. Dat had te maken met de volgens de AVROTROS onterechte diskwalificatie van Joost Klein dit jaar.

Er bestond voor de komende editie een reële kans op revanche voor Joost Klein, maar de artiest besloot toch om niet nog eens mee te doen.

