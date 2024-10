Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom wil Joost Klein niet nog eens naar het Eurovisie Songfestival

Voor veel fans van de zanger een flinke teleurstelling: Joost Klein gaat niet nog eens naar het Eurovisie Songfestival. Dat bleek gisteren, toen AVROTROS besloot wel mee te doen, maar Klein – blijkbaar zelf – weigerde mee te gaan. Bij talkshow Eva van Eva Jinek deed Klein gisteren uit de doeken waarom hij geen zin heeft in een tweede ronde.

Zijn beslissing maakte hij grotendeels door de kritiek die hij te verduren kreeg op zijn gedrag tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala vorige week. Vorige week verschenen beelden online van Klein en zijn entourage bij het Gala in Amsterdam. Hierop was onder meer te zien dat de artiest mee zat te zwaaien met de muziek, terwijl op het grote scherm alle overledenen uit de tv-wereld van dit jaar werden herdacht. Ook was hij weggelopen toen André van Duin zijn bedankspeech uitsprak voor het winnen van de oeuvreprijs. Mensen spraken toen schande van het gedrag van Klein.

Kritiek op gedrag Joost Klein leidde tot weigering Eurovisie Songfestival

Ook bij Vandaag Inside bespraken ze Klein en zijn gedrag, waarbij Johan Derksen er uiteraard met gestrekt been in ging. Maar ook RTL-verslaggever Aran Bade, die Klein een paar keer sprak, had weinig goede woorden over voor de zanger: „Joost Klein is echt irritant aan het worden. Het respect dat hij niet heeft voor de mensen die fan zijn… als je meedoet aan het Songfestival moet je gewoon de pers te woord staan. Het was eerst een grapje, maar het wordt nu irritant. Ik kan hem niet meer echt peilen. Als je aan hem vraagt hoe het met hem gaat, zegt ie ‘mijn auto is kapot, ik moet de ANWB bellen’. Tja eh, ik snap ‘m niet.”

Gisteravond aan tafel bij Eva Jinek reageerde Klein op de beelden van zichzelf en zijn entourage op het gala. „Dat zwaaien hadden we niet door”, zei de 26-jarige Fries. „We zagen gewoon Son Mieux optreden en dachten: ‘Een beetje leven in de brouwerij’. In retrospect snap ik dat het niet helemaal netjes is. Vanuit ons was het liefde, wat we deden. Er zat geen kwade bedoeling bij.” Volgens Klein kregen ze „in de zaal niet helemaal mee” dat het om een gevoelig optreden ging.

Voordat hij aanschoof bij Eva, schreef Klein op Instagram dat hij en zijn team alles klaar hadden om mee te doen aan het songfestival volgend jaar. Toch besloot hij te weigeren omdat hij meer tijd nodig heeft om te herstellen. „Het voelt gewoon niet goed. Ik ben dankbaar voor alle liefde in de wereld, maar ik ben nog steeds erg geraakt door dit jaar.” De kritiek op zijn gedrag was uiteindelijk „de druppel” voor Klein.

Reacties