Na chaos in Malmö: Songfestival komt met nieuwe regels en ‘welzijnsproducer’

De organisatie van het Eurovisie Songfestival voert een aantal veranderingen door voor de volgende editie. Een nieuwe directeur gaat het werk van de huidige uitvoerend supervisor, Martin Österdahl, controleren.

Het pakket wijzigingen volgt na een onafhankelijk onderzoek naar de afgelopen editie in Malmö, Zweden. Daar ging het nodige mis en werd de Nederlandse inzending, Joost Klein, gediskwalificeerd.

Songfestival 2025 krijgt een ‘welzijnsproducer’

Diverse deelnemers, waaronder de Zwitserse winnaar Nemo en de Ierse Bambie Thug, waren na afloop van het festival in Zweden kritisch. De sfeer achter de schermen was volgens hen „heel intens”. De EBU kreeg ook kritiek na de diskwalificatie van de Nederlandse Joost Klein vanwege een incident met een cameravrouw. Bovendien meldde de Israëlische inzending pesten achter de schermen.

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie adviseert de EBU een ‘welzijnsproducer’ aan te stellen. Deze persoon moet de veiligheid van de deelnemers waarborgen. Jean Philip De Tender, directeur Media bij de EBU, overweegt deze aanbeveling. Hij liet aan de Amerikaanse website Variety weten dat het Eurovisie Songfestival het grootste entertainmentplatform ter wereld is. Volgens De Tender moet de EBU artiesten beter voorbereiden op de plotselinge aandacht en druk die deelname met zich meebrengt.

De European Broadcasting Union (EBU) kondigt daarnaast aan de regels voor delegaties te verduidelijken, meer samen te werken met fanclubs en influencers, en de veiligheidsmaatregelen te versterken.

Deelname Nederland nog niet zeker

De AVROTROS wil zien of de EBU zijn beloftes waarmaakt. Dit bepaalt of Nederland volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. „We zijn blij met de aanbevelingen voor verbeteringen,” zegt een woordvoerder. „We volgen nauwlettend of de EBU haar plannen uitvoert en beslissen op basis daarvan over deelname in 2025.”

Eerder zei de omroep dat Nederland alleen meedoet als er veranderingen komen. Dit jaar werd Joost Klein gediskwalificeerd na een incident met een cameravrouw. De Nederlandse delegatie noemde dit besluit „disproportioneel”.

