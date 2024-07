Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit Zweedse dorp verkoopt grond voor een habbekrats

Een eigen huis bouwen in Nederland is weggelegd voor de happy few, maar wie weet komt die droom in Zweden wel uit. In het Zweedse dorp Götene is grond te koop voor 1 Zweedse kroon per vierkante meter, zo’n negen cent.

Nu de zomers steeds heter worden, is Scandinavië in trek bij vakantiegangers. Metro schreef onlangs nog dat steeds meer mensen bewust de Zuid-Europese hitte vermijden.

Stukje Zweedse grond

En wie echt verliefd geworden is op Zweden, kan daar nu voor een appel en een ei een stukje grond kopen. Het landelijke gebied van Götene telt zo’n 18.000 inwoners. Het ligt aan het bloedmooie Vänermeer, het grootste meer van de Europese Unie. Met een kleine berg in de buurt is het ook nog eens een prachtige plek om te wandelen.

Waarom zou de lokale bevolking die serene rust nou willen laten verstoren door de mogelijke komst van buitenlanders? Volgens de Burgemeester Johan Månsson komt dit vooral door de kwakkelende economische positie van de regio en de krimpende bevolkingsaantallen, vertelt hij tegen CNN.

Stagnerende huizenmarkt

De huizenmarkt stagneerde en dit alternatieve plan moest als ‘injectie dienen voor de markt’, zegt de burgemeester van het Zweedse dorp. Dertig stukken land die al jaren te koop staan, kunnen voor 1 kroon per vierkante meter gekocht worden.

„We dachten: waarom niet. Het is een uitzonderlijke situatie, die vraagt om uitzonderlijke maatregelen.”

Viraal

Waar het dorp geen rekening mee gehouden had, is dat het plan viraal zou gaan. „We kregen duizenden en duizenden aanvragen.” De twee telefonisten die de aanvragen als eersten aanhoorden, wisten niet wat hen overkwam, legt hij uit. „We zitten min of meer in de crisismodus.”

Vanwege de onverwachte hoeveelheid aanvragen, staat het project nu tot augustus op pauze en wil de mogelijk gemeente haar strategie aanpassen, en komt er eventueel een biedingsprocedure.

