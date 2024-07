Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

België reageert op open sollicitatie Joost Klein voor songfestival: ‘Check je dm’

Gaat Joost Klein volgend jaar namens België naar het Eurovisie Songfestival? Als het aan de Belgische radiozender Studio Brussel ligt wel. Op Instagram reageert de radiozender op de open sollicitatie die Klein deed tijdens een optreden op het festival Genk on Stage. „Check je dm pls thnx.”

„Hey, Studio Brussel! Regel iets, bel me”, riep Joost Klein afgelopen zondag tijdens het optreden. Dat deed hij nadat iemand in het publiek tijdens zijn optreden op Genk On Stage een bordje met een Nederlands vlaggetje en de tekst: ‘Joost Klein for Eurovision 2025’ omhoog hield. „Maar wie zegt dat ik voor dat land wil gaan?”, reageerde Klein.

Studio Brussel reageert op Joost Klein

Dat laat Studio Brussel zich geen twee keer zeggen. De radiozender plaatste gisteravond een video van het concert op Instagram en vraagt de zanger van Europapa om zijn inbox in de gaten te houden. „Check je dm pls thnx.”

Omroep VRT, waar Studio Brussel toe behoort, is in België om het jaar verantwoordelijk voor de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival. Het andere jaar mag de Franstalige omroep RTBF iemand selecteren.

Dat VRT volgend jaar weer aan de beurt is, is ook Joost Klein niet ontgaan. „Volgens mij mag weer iemand van deze kant van het land erheen, of zoiets heb ik begrepen”, aldus Klein tijdens het optreden.



‘Why the fuck not 2025’

Tijdens Pinkpop hintte Klein ook al op een herkansing voor het songfestival. Na zijn optreden riep hij „Why the fuck not 2025!” Ook bedankte hij het publiek en zijn crew voor alle steun. „Netherlands, I am speechless. Zonder deze mensen, de band en de mensen om mij heen was er ook geen Eurovisie geweest”, zei hij. „Er hebben zoveel mensen zo hard gewerkt, maandenlang, iedereen!” Daarna zong hij The Bird Song, een nummer dat hij naar eigen zeggen ook voor het songfestival had geschreven.

Nederland twijfelt nog of het volgend jaar mee gaat doen met het songfestival. Hoewel organisator EBU gisteren naar aanleiding van een onderzoek enkele veranderingen aankondigde, liet omroep AVRTOTROS weten eerst actie te willen zien. „We zijn blij met de aanbevelingen voor verbeteringen,” zei een woordvoerder. „We volgen nauwlettend of de EBU haar plannen ook uitvoert en beslissen op basis daarvan over deelname in 2025.”

Onderzoek naar songfestival

Uit een onafhankelijk onderzoek naar de afgelopen editie in het Zweedse Malmö is een pakket aan veranderingen voortgekomen. Zo moet er een ‘welzijnsproducer’ aangesteld worden, die moet de veiligheid van de deelnemers waarborgen. Ook kondigt de EBU aan de regels voor delegaties te verduidelijken en de veiligheidsmaatregelen te versterken.

In Malmö ging het nodige mis. Zo werd Joost Klein gediskwalificeerd en verschillende andere deelnemers lieten weten dat ze kritisch zijn op hoe het songfestival is verlopen. De sfeer achter de schermen van volgens hen „heel intens”.

