Familie Tokkie hoopt met nieuwe documentaire op eerherstel

Meer dan twintig jaar geleden belandde de Amsterdamse familie Tokkie in een mediacircus met hun eigen realityshow. Maar toen op hun achternaam een groot stigma kwam te liggen, verdween het gezin uit de publiciteit. Nu wil het eerherstel met een nieuwe documentaire, vertellen ze in het AD. „We hadden weinig verstand van media.”

In een interview met het AD vertellen moeder Hanna Tokkie, vader Gerrie Ruijmgaart en hun dochter Nathalie dat hun bekendheid eigenlijk alleen maar ellende met zich mee heeft gebracht.

Tokkie in de Van Dale

De familie Ruijmgaart-Tokkie werd in 2003 landelijk bekend dankzij uit de hand gelopen burenruzies waar in de media verslag van werd gedaan. Na een documentaire bij de publieke omroep, kreeg de familie een realityserie bij SBS6 getiteld De Tokkies. De naam Tokkie werd vervolgens een synoniem voor een asociaal persoon en kwam zelfs in de Van Dale te staan.

De gevolgen waren groot. „Heel Nederland plukte ons kaal. Op een gegeven moment kon je zelfs ‘Tokkiesaus’ kopen. ‘Asociaal lekker’ stond op de fles. Als ik toen had geweten wat het ons allemaal zou brengen, hadden we dit nooit gedaan”, zegt Hanna Tokkie tegen de krant.

‘Expres negatief’

Hoewel ze in 2018 nog een single uitbrachten, bleef de familie verder grotendeels uit de publiciteit. De nasleep die de deelname aan de realityserie zou hebben, had de familie niet voorzien. „Ze hebben ons destijds expres negatief neergezet”, reageert Hanna in het AD. „Toen we de camera’s toelieten, hadden we weinig verstand van de media. Wij hoopten juist dat het ons zou helpen.”

Mark Rutte ooit zijn excuses aan toen ook hij de achternaam Tokkie gebruikte als synoniem voor asociale personen. „Het is gewoon niet leuk of prettig als je achternaam in een negatieve context wordt gebruikt, ongeacht of je ermee wordt bedoeld”, zei Rutte daarover. „Ik zal uw achternaam niet meer gebruiken als typering voor mensen die in mijn ogen geen positieve bijdrage aan de samenleving leveren.”

‘Ander beeld’

Nu vindt de familie het tijd voor een ander imago. Vanaf 30 april de familie te zien in de documentaire De Tokkies – 20 jaar later bij streamingdienst Prime Video. „Eerherstel”, geeft dochter Nathalie als reden om daaraan mee te werken. „Het volk bleef met ons aan de haal gaan, iets waar we allemaal last van hebben. Dit schetst hopelijk een ander beeld van ons.”

