Wat moeten deelnemers uit Married At First Sight zelf betalen?

In RTL-programma Married At First Sight wagen singles een sprong in het diepe en stappen ze in het huwelijksbootje met iemand die ze nog nooit hebben ontmoet. Het sprookjesachtige huwelijk, de huwelijksreis naar een ver oord en de eventuele scheiding zijn allemaal niet goedkoop. Wat moeten de deelnemers eigenlijk zelf betalen, en wat niet?

Veronica Superguide zocht het onlangs uit.

Moeten Married At First Sight-deelnemers hun bruiloft en huwelijksreis zelf betalen?

Deelnemers worden flink in de watten gelegd, blijkt uit een verklaring van een RTL-woordvoerder aan het magazine. „Alle bij de productie horende kosten worden voor de deelnemers betaald.” Daaronder vallen onder meer de trouwlocatie, de jurk en het park, het eten voor de familie en vrienden tijdens de bruiloft en de huwelijksreis. Ook het hotel en het eten tijdens de vakantie zijn voor rekening van RTL. Er is maar één uitzondering: alleen voor eventuele aankopen op reis moet een kersvers echtpaar zelf de portemonnee trekken. Geen slechte deal dus.

Ook eventuele scheiding is op kosten van het programma

Maar hoe zit dat dan met een eventuele scheiding? Wie Married At First Sight trouw volgt, kan er niet omheen dat veel van de televisiehuwelijken niet slagen. Ook dit seizoen, dat op dit moment op de buis wordt uitgezonden, is er al een huwelijk geklapt en ziet het er voor een ander stel (Malou en Sarath) absoluut niet rooskleurig uit. Vorig seizoen zal ook nog bij veel mensen in hun geheugen gegrift staan, met beruchte mismatches als Martijn en Nicole en Paula en Remco.

Een scheiding is zeker geen onrealistisch scenario. Het zal dan ook een hele opluchting zijn voor de deelnemers dat ze hun scheiding niet uit eigen zak hoeven te betalen. Niet als het koppel binnen het programma besluiten te scheiden, maar ook tot ruim een halfjaar erna niet.

