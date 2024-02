Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martin Gaus haalt fel uit naar reality-tv: ‘Ranzig en een schande dat het gemaakt wordt’

Tv-presentator en hondenfluisteraar Martin Gaus heeft op NPO Radio 1 hard uitgehaald naar reality-tv, en dan met name naar RTL-programma Married At First Sight.

In Married At First Sight wordt een groep singles door matchmakers aan elkaar gekoppeld en in plaats van daten, stappen ze direct in het huwelijksbootje.

Ook VI-huisanalist Johan Derksen stok zijn mening over het programma onlangs niet onder stoelen of banken. Hij noemde het ‘bezopen’ dat het stel elkaar op de bruiloft voor het eerst ziet. „Ik vind het te gek voor woorden dat mensen gaan trouwen met iemand die ze niet kennen, die ze nog nooit ontmoet hebben. Dan sta je daar in je zondagse pak en dan komt er zo’n gebakkie binnen. Dan ben je meteen diep ongelukkig.”

Martin Gaus uit op de radio kritiek op reality-tv

In De Perstribune laat Martin Gaus zijn ongezouten mening horen. „Mijn opinie is: ranzige televisie. Ranzige televisie is over de rug van onkunde of rare ideeën van mensen, hen deel te laten nemen aan zo’n programma. Je kunt één conclusie hebben: het gaat hen niet om de relatie, maar om het laten zien dat ze er zijn.”

De programmamakers moeten zich volgens Gaus schamen. „Ik vind het een schande dat er omroepen zijn of instellingen zijn die dit soort programma’s maken. Ik ben niet voor censuur, maar het klopt niet. Het past helemaal niet in het systeem van hoe mensen een relatie aangaan. Een relatie bouw je op, een relatie groeit.”

“Slaat nergens op’

Het idee van Married At First Sight staat Gaus niet aan. „Zeg me niet dat je iemand gewoon bij een ambtenaar zet en die zegt: ‘Jullie kunnen nu gaan trouwen.’ Het slaat nergens op. Hoe kleden die mensen zich eigenlijk uit? Er is niets opgebouwd. Dat gaat toch niet vanzelf? Dat moet toch groeien? Iedereen weet met alle logica van de wereld dat het volkomen krankzinnig is. Een schande vind ik het.”

NPO Radio 1-presentator Ron Vergouwen is benieuwd of Gaus vindt dat dit soort programma’s verboden moeten worden. „Dat vind ik, maar er zijn heel veel mensen die een andere opinie hebben, maar ik vind dat.”

