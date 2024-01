Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS schrapt vanaf woensdag zes dagen lang ICE-ritten naar Duitsland

De NS schrapt vanaf woensdag tot en met volgende week maandag alle ICE International-treinen naar Duitsland door een staking op het Duitse spoor. Ook de intercity naar Berlijn zal die dagen niet rijden. De Nightjet-treinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden van dinsdag tot en met zondag niet, aldus de NS.

De staking bij Deutsche Bahn is uitgeroepen door de spoorvakbond GDL in een slepend conflict over hogere lonen en kortere werkweken. De staking bij het personenvervoer begint op woensdagochtend om 02.00 uur en duurt tot maandag 18.00 uur. Het is de langste actie die tot dusver wordt gehouden in het conflict tussen GDL en Deutsche Bahn.

ANP

