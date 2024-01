Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Militaire regimes verlaten West-Afrikaans samenwerkingsverband

Niger, Mali en Burkina Faso verlaten met onmiddellijke ingang de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS). Dat melden de militaire regimes van de drie landen in een gezamenlijke verklaring die op de nationale televisie van Niger werd voorgelezen.

In de verklaring zei de Nigerese kolonel Amadou Abdramane dat het West-Afrikaanse samenwerkingsverband er „niet in is geslaagd” de landen te helpen in hun „strijd tegen terrorisme en onveiligheid”. De drie landen kampen met jihadistisch geweld en armoede.

In Mali grepen militairen de macht in 2020. In 2022 gebeurde dat in Burkina Faso en vorig jaar volgde Niger. Sindsdien zijn de relaties met ECOWAS verslechterd. Alledrie de landen werden geschorst door het samenwerkingsverband en Niger en Mali kregen zware sancties opgelegd. De junta’s hebben in september vorig jaar hun krachten gebundeld in een nieuw verbond, de ‘Alliantie van Sahelstaten’.

ANP

Reacties