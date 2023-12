Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zes Nederlanders weg uit Gazastrook

Zes Nederlanders met wie het ministerie van Buitenlandse Zaken in contact stond, hebben dinsdag de Gazastrook verlaten. Dat meldt het ministerie, dat toevoegt dat ze aan de Egyptische grens zijn opgevangen door een team van de Nederlandse ambassade.

Ze worden overgebracht naar de Egyptische hoofdstad Caïro, waar ze verdere bijstand ontvangen. Ergens in de komende dagen vindt hun doorreis plaats naar Nederland. Daarover wordt om privacyredenen geen verdere informatie verstrekt, aldus het ministerie. De Gazastrook wordt al wekenlang bestookt door Israël sinds de terroristische aanval van Hamas begin oktober.

Het departement staat op dit moment nog in contact met tien personen in Gaza met de Nederlandse nationaliteit en mogelijke gezinsleden of personen met een Nederlandse verblijfsstatus. „We hopen en spannen ons ervoor in dat ook zij Gaza zo snel mogelijk kunnen verlaten. Om veiligheidsredenen communiceren we hierover nadat mensen het gebied veilig hebben kunnen verlaten”, aldus het ministerie in een verklaring.

In totaal hebben sinds 2 november 42 mensen met wie Buitenlandse Zaken in contact stond Gaza verlaten, meldt een woordvoerder.

ANP

