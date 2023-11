Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen snapt populariteit VVD niet en haalt uit naar ‘medeverantwoordelijke’ Dilan Yeşilgöz

Johan Derksen heeft gisteravond in Vandaag Inside flink uitgehaald naar Dilan Yeşilgöz. De besnorde analist zei in de talkshow dat hij het enthousiasme in het land voor de VVD-lijsttrekker niet helemaal begrijpt. Volgens hem is Yeşilgöz medeverantwoordelijk voor de chaos in het land.

De VVD staat opnieuw bovenaan in de peilingen. Johan Derksen, die in het verleden vaak op die partij stemde, zei gisteren dat hij dat niet begreep en richtte zich tot ‘die mevrouw van de VVD’.

„Die roept iedere dag dat ze er klaar voor is, ze legt iedere dag de definitie van leiderschap uit aan de mensen. Maar Renske Leijten (SP) en Omtzigt hebben een jaar lang gesmeekt in de Tweede Kamer om aandacht voor de Toeslagenaffaire. En de hele club, inclusief Dilan, heeft dat genegeerd”, doelt hij op de VVD.

Johan Derksen richt zijn pijlen op Dilan Yeşilgöz

Johan Derksen vermoedt dat Dilan Yeşilgöz zich daar ‘toen niet druk om maakte’. Ook haalt hij de aardbevingsschade aan Groningse huizen aan. „Daar storten de huizen boven de hoofden van mensen in, de hele club in Den Haag heeft er niet naar omgekeken.”

En het is volgens Johan Derksen diezelfde Yeşilgöz die nu zegt: „Nee, we kijken niet meer achterom, we kijken vooruit.” De ‘nieuwe politiek’, haakt Wilfred Genee daarop in. „Maar jij bent daar medeverantwoordelijk voor”, richt Johan Derksen zijn pijlen op de VVD-lijsttrekker. Die is overigens wel vaker de kop van jut in de talkshow van SBS6.

‘Neemt niet genoeg afstand van 13 jaar beleid van VVD’

Johan Derksen heeft Yeşilgöz geen enkele keer met een kritisch woord gehoord over de Toeslagenaffaire of Groningen. „Ja, nu, als mosterd na de maaltijd”, zegt hij erbij.

Tafelgast Job Knoester is het daarmee eens: „Dat is haar fout, dat ze niet genoeg afstand neemt van het beleid van de afgelopen 13 jaar hiervoor van de VVD.”

Volgens de advocaat gaat ze er ‘te veel tegenaan schurken’. Johan Derksen: „Zij wordt eigenlijk bekroond nu met de chaos die haar eigen clubje achtergelaten heeft.”

Kijk de aflevering van gisteravond hier terug.

