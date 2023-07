Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van den Heuvel blikt na jaren terug op arrestatie zoon Halsema: ‘Berichtgeving kon iets genuanceerder’

De berichtgeving over de aanhouding van de zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema had volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel anders gemoeten. „Achteraf denk ik, ook bij mezelf: dat had wel iets anders en iets genuanceerder gekund. Misschien iets meer de handrem erop.”

Dat zegt de Telegraaf-verslaggever zo’n vier jaar later tegen AT5.

‘Krant pakte er groot mee uit’

De zoon van de burgemeester werd op 15 juli 2019 gearresteerd, toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Hij had een wapen bij zich, wat hij zou hebben weggegooid toen de politie arriveerde. Het wapen was van de echtgenoot van Halsema, filmproducent Robert Oey, die het gebruikte op filmsets.

„Ik kan me dat nog goed herinneren. Ik heb vanuit Curaçao dat verhaal getikt en de volgende dag pakte mijn krant, De Telegraaf, daar redelijk groot mee uit met een aantal bijverhalen ook nog”, zegt Van den Heuvel tegen de Amsterdamse nieuwszender. Het verhaal kreeg volgens hem daardoor „misschien een wat groter karakter”.

‘Hoge bomen vangen veel wind’

Door het tijdsverschil met Nederland kreeg Van den Heuvel pas laat contact met de woordvoerders van Halsema en de politie. „En daar kwam, kan ik me toen herinneren, ook niet echt commentaar uit waar ik echt wat mee kon. Dus die nuance, die achteraf misschien wat meer in het artikel had gemoeten, kwam niet goed naar voren. En daardoor ontplofte dat een beetje.”

Toch heeft de verslaggever geen spijt van zijn verhaal. „Ik ben verslaggever en doe verslag van dingen die er in de stad gebeuren. Ook als het de zoon van Femke Halsema betreft moet je daarover kunnen schrijven, vind ik. Hoge bomen vangen veel wind.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

John van den Heuvel: berichtgeving over zoon Halsema had 'iets genuanceerder' gekund https://t.co/5lK89LdSDb — AT5 (@AT5) July 8, 2023

Band tussen John van den Heuvel en Femke Halsema

Lange tijd was de band tussen Halsema en Van den Heuvel bekoeld, zo zegt hij tegen AT5. Volgens de verslaggever kwam dat mede doordat Halsema geen fan zou zijn van zijn krant. Inmiddels praten de twee weer met elkaar, omdat ze belde na het overlijden van Peter R. de Vries. „Dat vind ik wel knap, dat ze dat heeft gedaan. En op die manier er zand over heeft gegooid, over de moeizame verstandhouding die we daarvoor hadden.”