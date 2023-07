Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongen van 5 ‘vliegt’ uit waterglijbaan in pretpark in de Verenigde Staten

Een vijfjarige jongen is in een Amerikaans pretpark uit een waterglijbaan gevallen, terwijl gasten vol afschuw toekeken. Het gebeurde in de staat Georgia eerder deze week. Het is niet bekend hoe het met de jongen gaat.

Het incident vond plaats bij de Twist-N-Shout waterglijbaan in het Lake Winnepesaukah-pretpark in Georgia.

‘Leeft hij nog?’

Een bezoeker van het park, Ginger Bence, vertelde aan de lokale nieuwszender WZTV dat zij en haar familie de jongen uit de groen-gele waterglijbaan zagen ‘vliegen’. „Ik denk niet dat ik het ooit zal vergeten”, zei Bence.

Ze zei dat medewerkers in het park op fluitjes bliezen en dat de vader van de jongen hem droeg om een medische behandeling te krijgen. „Ik dacht ‘leeft hij nog?'”, aldus Bence, die schatte dat de jongen ongeveer 20 meter viel. Het pretpark, Lake Winnepesaukah, meldde dat „een kind dat in ons waterpark in een dubbele buis gleed, gewond was geraakt”.



Lake Winnepesaukah spotlight attraction of the week: featuring the Twist-N-Shout water slide within our water park! You can ride alone or with a friend on our exhilarating tube slides. ☀️☀️☀️ #twistnshout #summerFun #lakewinnepesaukah pic.twitter.com/8QR9j036A3 — Lake Winnepesaukah (@LakeWinnie) June 30, 2023

Waterglijbaan

„Alle veiligheidsrichtlijnen werden in acht genomen op het moment dat een volwassene en het kind in de buis gingen”, verklaarde het pretpark. De jongen werd ter plekke behandeld en voor verdere zorg naar een kinderziekenhuis gebracht. Het is niet bekend gemaakt welke verwondingen de jongen heeft opgelopen en hoe het nu met hem gaat.

Woordvoerder John Pless van Catoosa County vertelde de Amerikaanse nieuwszender dat ze het incident niet onderzoeken als een misdrijf. Twee dagen na het incident zei een woordvoerder van het pretpark dat de waterglijbaan weer geopend was nadat overheidsfunctionarissen de buizen, de fundering en de bewegwijzering hadden geïnspecteerd. Maar bezoeker Bence is sceptisch over een eventuele terugkeer naar het pretpark. „Ik dacht gewoon… alles had een beetje anders gekund.”

Meer pretpark-ongelukken

De val van de jongen volgt op een paar andere incidenten op attracties in de VS binnen een week. Een week geleden bleven acht rijders in een achtbaan in Wisconsin urenlang ondersteboven hangen toen de karretjes plotseling stopten. Daarnaast zag een man in het pretpark Carowinds in Charlotte, North Carolina, een grote scheur in een pilaar van een achtbaan die bewoog terwijl de rijders voorbij suisden.