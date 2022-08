Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederland wil massaal naar Coldplay: 700.000 mensen in de wachtrij

Een kaartje voor het concert van Coldplay binnenslepen blijkt geen makkelijke klus te zijn. Sterker nog: op dit moment staan er meer dan 700.000 mensen in de wachtrij.

De Britse band van Chris Martin speelt volgend jaar op 15, 16, 18 en 19 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam in het kader van hun wereldtournee. Coldplay reist sinds maart de wereld rond met de Music Of The Spheres World Tour. Er zouden al meer dan vier miljoen tickets zijn verkocht voor de concerten in Europa, de Verenigde Staten en Europa.

Coldplay hintte in videoclip al op komst naar Amsterdam

Er klonken al langer geruchten dat Coldplay naar Nederland zou komen. Vorige week verscheen het nummer Humankind en in de videoclip was kort een taxi te zien met daarop de tekst Amsterdam. Rechtsboven in beeld was in geheimtaal de Johan Cruijff ArenA te ontcijferen.

Concertorganisator MOJO bevestigde de komst van Coldplay vorige week in een filmpje. Aanvankelijk zou Coldplay alleen op 15 en 16 juli spelen, maar door de enorme belangstelling werd gisteren bekend dat er een show op 18 juli bijkomt. De kaartverkoop voor alle drie de shows begon vanochtend om 10.00 uur. Vandaag werd er zelfs nog een vierde concert op 19 juli aan toegevoegd, waarvan de kaartverkoop direct na de bekendmaking van start ging. Dinsdag was er al een voorverkoop voor klanten van Ziggo en Vodafone, wat ertoe leidde dat de apps crashten. Het is niet bekend hoeveel tickets er in totaal beschikbaar zijn, maar per avond zouden er zo’n 50.000 mensen in de Johan Cruijff ArenA passen.

Fans delen screenshots van wachtrij

Hoewel het overduidelijk loeidruk is, gaat het waarschijnlijk niet écht om 700.000 mensen die naar het concert willen. Veel fans proberen via meerdere apparaten het felbegeerde ticket te bemachtigen. De eerste kaarten staan imiddels al op verkoopplatform Marktplaats.

Op Twitter delen gefrustreerde fans screenshots van de enorme wachtrij. Anderen laten trots weten dat ze ticket in de wacht hebben gesleept, „na drie uur gestreden” te hebben. Ook wordt er wanhopig om tickets gevraagd én al tickets aangeboden.



Wie oh wie heeft er 2 tickets voor #coldplaytickets #coldplay in Amsterdam voor mijn dochter en haar vriendje….? Gewone prijs want dit is niet te betalen voor onze jeugd. Lijken wel energietarieven. @ZiggoWebcare #dtv pic.twitter.com/HLdH6rP7GB — Daan (@Afdrukje) August 25, 2022



JJJJJAAAAAAA 3 TICKETS ALSNOG VOOR COLDPLAY IN AMSTERDAM!!! HOE DAN?! 3 UUR GESTREDEN — melissa – forever i'm that girl (@SPITONMEBEYONCE) August 25, 2022



Inmiddels staan de eerste kaarten al op marktplaats en is de wachtrij opgelopen tot 723.000 mensen https://t.co/mj6VZSZbuX pic.twitter.com/zpH5BQpdS5 — Ko van de Sande (@kovandesande) August 25, 2022



