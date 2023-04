Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Musical Disney’s Aida terug van weggeweest: het hartverscheurende verhaal van een onmogelijke liefde

Nadat in 2003 het doek na bijna twee jaar viel, is de musical Disney’s Aida nu weer terug in Nederland. Gistermiddag vond in het AFAS circustheater in Scheveningen de wereldpremière plaats. Metro was erbij en zag hoe het verhaal, dat zich afspeelt in het oude Egypte, bewees tijdloos te zijn.

Recensie: Disney’s Aida. Genre: Musical. Van: Stage Entertainment. Gezien: Wereldpremière op zondag 23 april, AFAS circustheater Scheveningen. Hoofdrollen: Gaia Aikman (Aida), Naidjim Severina (Radames), April Darby (Amneris).

Terug in de tijd met Aida

Het is dus voor de tweede keer dat Disney’s Aida te zien is op het Nederlandse toneel. Van 21 oktober tot en met 3 augustus 2003 konden we het stuk aanschouwen, toen ook in Scheveningen. De musical wist destijds meer dan een miljoen bezoekers naar het theater te trekken.

Aida gaat over het verhaal van een Nubische prinses die gevangen wordt genomen door de vijand, Egypte. Daar ontstaat een onmogelijke liefde tussen haar en de Egyptische legerkapitein Radames. Onmogelijk onder meer omdat ze haar eigen land moet beschermen. Gevaar ligt voor Aida op de loer, maar ze moet en zal haar volk in veiligheid zien te brengen.

Naast Nederland was de show ook in vele andere landen over de hele wereld te zien. Zoals in Duitsland, Japan, Brazilië en Australië, om even een paar te noemen. In 1998 was Aida voor het eerst te zien tijdens de wereldpremière in Amerika. Atlanta om precies te zijn. Een paar jaar later was de show ook meer dan vier jaar lang te zien op Broadway.

In een nieuw jasje

Nieuwe ronde, nieuwe acteurs en actrices. Daarbij is er trouwens ook gekozen voor een iets meer historisch accurate cast. Twintig jaar geleden speelde bijvoorbeeld Bastiaan Ragas de rol van de Egyptische Radames. Alleen is een witte Egyptenaar natuurlijk niet heel realistisch. Nu is het de beurt aan Naidjim Severina, die zichzelf gisteren direct volledig wist te bewijzen. Wat een goede stem heeft hij toch!

Maar er zijn nog meer nachtegaaltjes op het toneel te spotten. Eigenlijk zong iedereen loepzuiver. April Darby wist als de Egyptische prinses Amneris de zaal meerdere malen omver te blazen. Voor het nummer Mijn Pakkie an bijvoorbeeld kreeg ze een applaus waar bijna geen einde aan leek te komen. Meer dan terecht overigens. Mijn handen doen nog steeds pijn.

Dan is daar natuurlijk ook Gaia Aikman, die ditmaal de rol van Aida invulling mag geven. Al vaker zag het Nederlandse publiek haar op het toneel. Zoals in musicals als The Bodyguard, Dreamgirls en The Lion King. Als Aida weet Aikman een performance neer te zetten waar je U tegen zegt. De energie die zij aan haar personage geeft, zorgt voor een euforische en energieke sfeer in de zaal. Het duurt dan ook meermaals vrij lang tot de zaal stil is na een van haar nummers. Gejuich alom met hier en daar een „wauw” of „zo hé wat goed.”

Nagenoeg perfect

Fouten maken doen we allemaal. Toch lijkt het erop dat dat bij deze cast niet écht het geval is, een klein beetje maar. Zoals al eerder gezegd was de zang vrijwel zeker telkens loepzuiver. Het zit hem dan ook in enkele stilistische zaken die een kritische kijker wellicht op vallen, met de nadruk op enkele.

Zo was op het einde even goed zichtbaar dat twee castleden net iets te ver naar rechts stonden. Maar dat herstelden ze vrij snel, toen de één doorkreeg wat er gebeurde. Dat kunnen we dus wel door de vingers zien.

Op naar Scheveningen voor Aida

Disney’s Aida staat als een huis. Met alles erop en eraan. Het publiek kan zich opmaken voor een waar spektakel vol met dans, zang, energie en ook een hoop humor. En verhalen over onmogelijke liefdes doen het eigenlijk altijd wel goed, toch? Ga Aida dus zeker zien.

Beoordeling uit 5: 4.5

Deze enorme toewijding en vrijwel foutloze performance verdient een hoge score. Je ziet Disney’s Aida nu in het AFAS circustheater in Scheveningen. De speeltijden en data vind je hier.