Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders riskeren 5514 euro boete door de Belastingaangifte

De tijd dringt: sinds 1 maart 2023 kun je de Belastingaangifte 2022 indienen. Heb je dit nog niet gedaan? Om forse boetes te voorkomen, is het belangrijk om dit alsnog vóór 1 mei te doen.

Er zijn dit jaar zo’n 8,8 miljoen Nederland die een aangiftebrief hebben ontvangen. In 2022 en 2021 waren dit nog 8,3 miljoen Nederlanders die werden opgeroepen hun aangifte in te dienen. Dat er dit jaar 500.000 mensen extra zijn opgeroepen, komt onder andere door de verhoging van de grens voor de inkomstenbelasting en door de toename van het aantal zzp’ers.

Recht op geld

Ook als je geen aangifteoproep hebt ontvangen, loont het alsnog aangifte te doen. Enerzijds omdat het in alle gevallen je eigen verantwoordelijkheid is om aangifte te doen. Anderzijds omdat het zomaar zou kunnen dat je onnodig geld laat liggen indien je geen aangifte doet.

Voorgaand belastingjaar hebben 350.000 Nederlanders die recht hebben op een teruggaaf niet gereageerd op de omroep om aangifte te doen. Je loopt dan niet alleen kans op een boete, maar je loopt ook geld mis dat je terug hoort te krijgen van de Belastingdienst. In oktober 2022 zijn er 565.000 herinneringen gestuurd aan personen die recht hadden op een teruggaaf. Op die oproep hebben dus ‘maar’ 215.000 mensen gereageerd.

Geen Belastingaangifte 2022? Je riskeert boetes

Ben je te laat met het indienen van je aangifte en heb je wel een oproep gehad je aangifte in te dienen? Dan ontvang je eerst een herinnering. Krijgt de Belastingdienst dan nog steeds geen gehoor? Bij particulieren wordt in eerste instantie een boete opgelegd van 385 euro. Blijft het na meerdere herinneringen nog steeds stil of is er sprake van opzet op grove schuld? Dan kan de boete oplopen tot een bedrag van 5514 euro.

Heb je geen recht op een teruggaaf, maar moet jij juist geld aan de Belastingdienst betalen? Dan kan er ook een rente in rekening worden gebracht. Ontvang je toeslagen zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Deze kunnen worden stopgezet als de inkomstenbelasting niet binnen de termijn wordt ingediend.

Of je nu geld terugkrijgt of moet terugbetalen: in alle gevallen loont het om niet te lang meer met je aangifte te wachten. Doe jij de Belastingaangifte 2022 voor 1 mei 2023? Dan is er niets aan de hand. En heb jij in alle paniek je belastingaangifte 2022 ingediend, maar ben je tot de conclusie gekomen dat er iets niet klopt? Dan kun je tot 5 jaar na dato de aangifte nog aanpassen.