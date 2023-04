Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer geval grensoverschrijdend gedrag: ‘Dennis Wiersma als een razende tekeer gegaan’

We hebben weer een geval van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat nu om Onderwijsminister Dennis Wiersma, die volgens De Telegraaf ‘als een razende tekeer is gegaan tegen ambtenaren’. Wiersma geeft toe dat hij iets niet goed heeft gedaan.

In het eerste jaar van zijn ministerschap heeft Dennis Wiersma volgens De Telegraaf geschreeuwd, met deuren geslagen en medewerkers onder druk gezet. Dat vertellen ambtenaren aan de krant.

Medewerkers stapten op

Sinds het aantreden van Wiersma als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs – in januari vorig jaar – is hij geregeld uit zijn plaat gegaan. Als gevolg daarvan zouden meerdere medewerkers zijn opgestapt, vertellen ambtenaren.

Wiersma laat via zijn woordvoerder weten dat hij „te veeleisend, te scherp en soms te fel is geweest”. Dat ambtenaren om die reden hun biezen hebben gepakt, spreekt het ministerie niet tegen. „De minister is op eigen initiatief eind vorig jaar met de organisatie in gesprek gegaan”, zegt zijn woordvoerder. „Hier zijn goede en leerzame gesprekken uit ontstaan en met die gesprekken blijft de minister ook doorgaan.”



Dennis Wiersma en Rutte-IV

Dat onderwijsminister Dennis Wiersma niet goed handelde is volgens zijn zegsman gebeurd tijdens de eerste periode van zijn ministerschap. De positie startte Wiersma met het aantreden van Kabinet-Rutte IV begin 2022. „Hij heeft destijds onderkend dat dit niet goed was”, aldus de woordvoerder.

Hoewel er volgens de woordvoerder geen formele klachten zijn ingediend, heeft de minister signalen ontvangen dat er druk werd ervaren onder zijn leiderschap. De zegsman maakt niet expliciet duidelijk hoe deze druk werd uitgeoefend. De Telegraaf spreekt echter van grensoverschrijdend gedrag.

Naar aanleiding van de signalen heeft de minister gesprekken gevoerd met leidinggevenden en medewerkers „over hoe we het beste met elkaar kunnen samenwerken gegeven de hoge druk en de veeleisendheid van het werk”. De woordvoerder zegt dat Wiersma beseft „dat hij veel vraagt van de mensen om zich heen en dat zijn woorden als minister harder aankomen bij medewerkers dan die van een ander”.

Druk in de Tweede Kamer

Maandag verscheen er een onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Die is er veelal niet, zo bleek. Ruim één op de drie van de mensen die in de Tweede Kamer werken, ervaart in meer of mindere mate grensoverschrijdend gedrag van andere ‘Kamerbewoners’. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht.

Het zijn vooral Kamerleden en ambtelijk leidinggevenden die zich schuldig zouden maken aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om zaken als roddelen, zwartmaken, discriminatie, (seksuele) intimidatie, maar ook om „oneigenlijke druk om iets te doen dat tegen de regels ingaat of niet integer is.”