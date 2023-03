Steun uit onverwachte hoek voor J.K. Rowling die onder vuur ligt door transgender-uitspraken

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling heeft steun uit onverwachte hoek gekregen. De Britse auteur ligt al jaren onder vuur vanwege controversiële uitlatingen die ze heeft gedaan over transgenders. Critici vinden haar een transfoob. Maar nu heeft een actrice, die nota bene een belangrijke rol heeft in de Harry Potter-films, het voor haar opgenomen.

En dat is op zich vrij bijzonder, want op veel steun hoefde de bekritiseerde J.K. Rowling tot nu toe niet te rekenen van Harry Potter-acteurs. Zo spraken prominente sterren uit de filmreeks als Emma Watson (Hermelien), Rupert Grint (Ron) en Bonnie Wright (Ginny) hun steun uit voor de transgender-community. Ook Harry Potter-vertolker Daniel Radcliffe en Fantastic Beasts-acteur Eddie Redmayne namen afstand van de tweets van de schrijfster.

Maar nu verdedigt een van de filmsterren J.K. Rowling dus. Het gaat om Evanna Lynch, die Loena Leeflang speelt in de films. Ze zegt tegen de Engelse pers dat ze ‘hoopt dat mensen gewoon naar J.K. Rowling luisteren en haar meer ruimte geven’.

„Haar karakter is altijd geweest om te pleiten voor de meest kwetsbare leden van de samenleving. Het probleem is nu dat er onenigheid is over wie er het meest kwetsbaar is.”

De ophef rondom de bedenker van de bebrilde tovenaarsleerling Harry Potter begon eind 2019. Toen lag J.K. Rowling hevig onder vuur, nadat ze het opnam voor een onderzoeker die stelde dat mensen hun biologische sekse niet kunnen veranderen. Daardoor verloor deze persoon haar baan.

„Kleed en noem jezelf hoe je wilt”, begon de schrijfster haar tweet. „Slaap met iedere volwassene die dat wil. Leef je leven in veiligheid en voorspoed. Maar vrouwen van hun baan afhouden omdat ze stellen dat sekse echt is?”, twitterde ze. Het kwam haar op een storm van kritiek te staan.

Rond diezelfde periode deed de schrijfster andere controversiële uitspraken over transgenders. Zo haalde Rowling een artikel aan waar niet over ‘vrouwen’ werd gesproken, maar over ‘mensen die menstrueren’. Daar was toch een veel simpeler woord voor, twitterde ze. „Mensen die menstrueren zijn vrouwen”, vond ze. Volgens critici konden die uitlatingen niet door de beugel, transgender mannen kunnen immers ook menstrueren.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020