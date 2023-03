Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geraldine Kemper had seks in skilift: ‘Ik keek ‘m aan en zei: let’s go’

Geraldine Kemper heeft tijdens haar wintersportvakantie iets van haar bucketlist kunnen afstrepen. Zij en haar vriend Freek hadden seks in een skilift. De presentatrice deed de opvallende onthulling in haar podcast De Grote Gwen en Geraldine Show, die ze maakt met Gwen van Poorten.

„Ik heb nog een bucketlistdingetje gedaan: ik heb seks gehad in een gondel”, flapte Geraldine Kemper eruit nadat de twee hun liefde voor wintersportvakanties uit de doeken hadden gedaan. Dat gebeurde volgens haar „in zo’n eitje dat dicht is”. „We zaten er alleen in en ik keek Freek zo aan en ik zei: let’s go”, zei ze in de podcast.

Geraldine Kemper doet de onthulling rond minuut 26:00.

Avontuurtje duurde een minuut of 5 of 6

Gwen van Poorten is met stomheid geslagen en heeft allerlei vragen. Als Van Poorten om meer duidelijkheid vraagt, zegt Kemper dat het een gemiddelde gondel was waar je met z’n achten in kan. „En wij zaten er met z’n tweeën in”, aldus de Big Brother-presentatrice. Het avontuurtje duurde volgens haar een minuut of vijf of zes. „Het was echt leuk.”

Gwen van Poorten wijst op de Mile high club, om mensen aan te duiden die seks hebben gehad aan boord van een vliegtuig. „Dit was high genoeg hoor. Die heb ik toch wel even aangetikt”, zegt Geraldine Kemper. „En jij kwam die gondel uit met twee handen in de lucht?”, wil Van Poorten weten. „Nou, er stond niemand. Ik had wel graag een medaille willen hebben.”

Geraldine Kemper: ‘Word op wintersport klein beetje ordinair’

Kemper bevestigde daarna dat het een beetje ordinair was. „Ik word op wintersport ook een klein beetje ordinair: ik ga schreeuwen, ik ga zuipen, ik ga neuken in liftjes.” De presentatrice denkt dat niemand haar gezien heeft. „Als je het liftje ziet, snap je het. Niemand zag het, denk ik.”

Maar toch wil Gwen van Poorten weten hoe het precies in zijn werk ging. „Maar je hebt thermokleding aan, dikke broek. Gaat alles uit? Gewoon op je enkels?”, vraagt ze. ‘Alles’, bevestigt Geraldine Kemper. „Maar moet ik nu helemaal vertellen hoe het gaat? Ik had gelukkig niet zo’n hoge tuinbroek aan.”

Even later wil Geraldine Kemper nog een ander ‘seksverhaal’ vertellen, maar dan bedenkt ze zich en doet ze dat toch niet.